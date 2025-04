Sportilia Volley cade in casa della capolista Pegaso 93 Molfetta

Non basta a Sportilia una prestazione tenace e generosa per compiere lo sgambetto alla capolista Pegaso 93 Molfetta nella terzultima giornata di regular season del girone A di serie D. Le biscegliesi perdono al PalaPanunzio per 3-1, con i maggiori rimpianti legati proprio all’epilogo del quarto set, in cui Dominko e compagne si sono ritrovate avanti 21-23.

Approccio alla sfida balbettante per Sportilia, subito sorpresa dal sestetto di casa, capace di piazzare un parziale di 7-1 e di governare autorevolmente il risultato fino al 25-10. Al cambio di campo, tuttavia, non si fa attendere la reazione delle biancazzurre, complice anche l’ingresso di Shcherban in luogo di Simone, non al meglio per un acciacco alla spalla: Bisceglie parte forte e aumenta ulteriormente il vantaggio nella parte centrale di frazione, poi chiusa 11-25. Il terzo set è caratterizzato da una fase iniziale di equilibrio, quindi sul 10-10 Sportilia abbozza l’allungo collezionando 5 punti di fila. A questo punto la Pegaso Molfetta si riorganizza e assesta un break di 12-1 che vale il controsorpasso (22-16), preludio al 25-18 grazie al quale le padrone di casa tornano a condurre. Nel quarto parziale Nuzzi chiama il time-out sul 12-7 per le avversarie, ma Molfetta sale ancora (16-10). Dominko suona la carica per le compagne più giovani, il distacco viene quasi azzerato (18-17), eppure la capolista accelera di nuovo inducendo la panchina ospite a spendere il secondo time-out sul 21-18. Al ritorno in campo Sportilia piazza cinque punti consecutivi e vede la possibilità di arrivare al tie-break, ma sul più bello un paio di attacchi fuori misura delle biancazzurre consentono alle avversarie di ricucire il gap e di imporsi definitivamente per 25-23.

La sesta sconfitta in stagione nega a Sportilia la possibilità di migliorare l’attuale quarta posizione (ultima disponibile per l’accesso ai playoff) nei restanti 2 turni di campionato. Il vantaggio sull’Altamura, quinto e a riposo in questo weekend, rimane dunque di 2 lunghezze. Sabato prossimo, tra le mura amiche del PalaCosmai, è in programma l’incontro con il Pianeta Sport Bitritto, settima forza del girone: occorrerà subito riscattare lo stop di Molfetta per avvicinarsi all’obiettivo degli spareggi promozione.