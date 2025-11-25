Sportilia Volley cade al tie-break contro Corato dopo una gara altalenante

Per la terza partita consecutiva Sportilia muove il proprio totalizzatore nel girone A di serie C. Dopo le nette affermazioni su Turi e Don Milani Volley, però, nella trasferta della settima d’andata sul rettangolo della Polis Corato le biancazzurre soccombono al tie-break al termine di una prestazione in chiaroscuro.

Di fronte ad un’avversaria che annoverava nel proprio organico le ex Rebecca Lopopolo e Claudia Gentile, coach Nuzzi ha schierato in partenza il “6+1” delle precedenti uscite, con Losciale al palleggio e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone centrali, Todisco in qualità di libero. Le prime due frazioni sono state scandite da un sostanziale equilibrio, con Sportilia incapace di rendere fruttuosi alcuni break confezionati in corso d’opera: la percentuale deficitaria in ricezione, associata a diverse sbavature in difesa e alla poca incisività nelle soluzioni offensive, ha così agevolato il compito di Corato di incamerare entrambi i set con il medesimo punteggio di 25-21. Nel terzo parziale, anche a seguito di diversi cambi (dentro Lapadula, Pedone e Martina Mastrapasqua, rispettivamente in luogo di Simone, Visone e Todisco), le biancazzurre hanno evidenziato una buona reazione, complicandosi però la vita nel segmento finale. Dilapidato un vantaggio di 4 lunghezze, infatti, Sportilia ha dovuto faticare oltremodo – sciupando anche molti set-point – prima di imporsi ai vantaggi con un rocambolesco 28-30. Al cambio di campo Bisceglie ha trovato ulteriore energia per mettere alle corde Corato, governare autorevolmente il punteggio (fino al 17-25) e demandare il verdetto conclusivo al tie-break, dove tuttavia la Polis ha avuto vita facile (eloquente il 15-5), approfittando fin dai primi scambi dei numerosi errori gratuiti del sestetto ospite.

“È stato un incontro dalla trama a tratti indecifrabile – osserva il tecnico Nicola Nuzzi – . In diversi frangenti è mancato lo sprint e la lucidità necessaria in diversi fondamentali per portare la sfida dalla nostra parte. Ho visto una squadra spenta e non posso certo essere soddisfatto dall’atteggiamento mostrato dalle ragazze, a maggior ragione perché si trattava di un vero e proprio scontro diretto. A conti fatti il punto incamerato vale oro, ma sabato prossimo servirà una prova di ben altro spessore per provare a contrastare il Volley Gioia (terza forza del girone, nda) nell’appuntamento del PalaCosmai. L’auspicio è di poter tornare ad apprezzare un collettivo grintoso e determinato, attendiamo tutti una bella reazione”.

In classifica, intanto, Sportilia viaggia in sesta posizione a quota 10, a braccetto con Rainbow Sport Valenzano e la stessa Corato. (Credit foto: Annarita Boccaforno)