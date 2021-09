Sportilia Volley: Roselli ci sarà anche la prossima stagione, esordio in B2 a Trani

Periodo intenso in casa Sportilia Bisceglie in tema rinnovi. L’ultima notizia riguarda l’opposto Ramona Roselli, che sta per affrontare la quarta stagione consecutiva indossando la divisa biancazzurra. La giocatrice 31enne si è messa in mostra nella stagione 2011-2012 tra le fila della Polis Corato, ottenendo la promozione dalla serie C alla serie B2, per poi replicare lo stesso cammino tre mesi fa con Sportilia.

La coratina è un valore aggiunto soprattutto per la fase offensiva, con una grande propensione per il gioco di squadra: “Riparto con la carica e con la tenacia di sempre, consapevole che si andrà ad affrontare un torneo molto impegnativo anche e soprattutto per via delle lunghe trasferte in Abruzzo e nelle Marche – afferma Ramona Roselli – ce la metteremo tutta aiutandoci reciprocamente, è ben noto quanto sia prioritario il concetto di gruppo in questa realtà che non a caso spesso definiamo famiglia – sottolinea – abbiamo avviato la preparazione da pochi giorni, è tutto molto bello e stimolante. I nuovi innesti si sono integrati subito alla grande e sono convinta si possa continuare così, dentro e fuori il rettangolo di gioco” conclude.

Nelle giornata di ieri, intanto, la Fipav ha diramato i calendari provvisori della stagione 2021/22. Sportilia, inserita nel girone L, debutterà in trasferta con l’Adriatica Trani. Salvo variazioni, l’incontro si disputerà domenica 17 ottobre al PalaAssi con inizio alle ore 17,30.

Il battesimo casalingo di Sportilia avverrà invece sabato 23 ottobre contro le marchigiane della Volley Torresi Potenza Picena ore 19. Il terzo turno coinciderà con il riposo delle biscegliesi per via del numero dispari delle squadre partecipanti, mentre alla quarta d’andata è in programma la trasferta con la Primadonna Bari (sabato 6 novembre), al palazzetto di San Pio. Seguiranno le gare contro Corridonia (13/11, in casa), Pagliare del Tronto (20/11, fuori), Futura Teramo (27/11, in casa), Fasano (04/12, fuori), Montesilvano (11/12, in casa), Pescara 3 (18/12, fuori) e chiusura del girone d’andata al PalaDolmen di fronte alla Dannunziana Pescara (08/01/22).

Naturalmente a campi invertiti gli incontri del girone di ritorno, con l’ultimo turno di stagione regolare in calendario sabato 26 marzo a Pescara al Palasport Ciro Quaranta, dove gioca la Dannunziana.

IL REGOLAMENTO. Saranno promosse in serie B1 17 squadre attraverso la formula dei playoff, a cui accederanno le prime due classificate di ciascun girone. Retrocederanno in serie C complessivamente 48 squadre: in merito al girone L, composto da 11 formazioni, scenderanno direttamente di categoria l’11^ e la 10^ classificata. Inoltre, se tra l’8^ e la 9^ classificata vi sono 3 o più punti di differenza, la 9^ classificata retrocederà subito in C, viceversa se il distacco non dovesse superare i 2 punti, si disputeranno i playout con gare di andata e ritorno nonché eventuale set di spareggio.