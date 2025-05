Sportilia Volley Bisceglie pronta per l’assalto alla Serie C: al via i playoff 

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura nei playoff di Serie D per la Sportilia Volley Bisceglie, che oggi farà il suo debutto nella fase decisiva della stagione. La formazione biancazzurra scenderà in campo al PalaCosmai per affrontare la KlimaItalia Castellana Grotte. Il match è fissato per le ore 20:00 e l’ingresso sarà gratuito.

Con il quarto posto ottenuto nel girone A della regular season, Sportilia è stata inserita nel triangolare “F” insieme alla stessa Castellana Grotte, che ha chiuso al secondo posto il girone C, e il New Volley Torre Santa Susanna, vincitrice dello stesso girone. Un raggruppamento tosto, che richiederà concentrazione e determinazione per conquistare la promozione.

La formula della post-season prevede una fase di andata e ritorno tra le tre squadre del triangolare. Solo la prima classificata potrà ottenere direttamente il salto di categoria in Serie C. La seconda, invece, dovrà disputare un’ulteriore serie di spareggi contro la seconda classificata di uno degli altri triangolari. Anche in quel caso, la sfida si articolerà su tre incontri: andata, ritorno e l’eventuale bella.

“Le mie atlete sono cariche e motivate per affrontare questa fase, che rappresenta un’importante gratificazione per quanto realizzato finora – commenta il tecnico biancazzurro Nicola Nuzzi – . Non sarà affatto semplice perché affronteremo due rivali di assoluto spessore per la categoria, ma proveremo a giocarci al meglio le nostre chance. Il debutto potrà svelare già parecchie cose, ospitiamo la squadra che ha vinto di recente la Coppa Puglia di categoria e che soltanto all’ultima giornata di campionato ha ceduto di un punto la vetta del proprio girone. Non conosco a fondo l’organico di Castellana, di sicuro possono contare su una laterale di talento come Rizzo, oltre ad un vasto bacino di utenza per quanto attiene il reclutamento giovanile. Abbiamo lavorato sodo anche in questa settimana per farci trovar pronti, punteremo ovviamente a sfruttare il fattore campo ed il calore del nostro pubblico”. (Foto: Annartita Boccaforno)