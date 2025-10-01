Sportilia Volley Bisceglie inserita nel girone A della Serie C femminile: esordio l’11 ottobre

Definita la composizione del girone A del campionato di Serie C femminile, che vedrà tra le protagoniste Sportilia Volley Bisceglie. Saranno 13 le squadre al via: oltre alla formazione biscegliese, la provincia BAT sarà rappresentata anche da Nelly Barletta e Adriatica Volley Trani, mentre le altre dieci contendenti provengono dalla provincia di Bari, tra cui Rainbow Sport Valenzano, Academy Volley Gioia, Amatori Volley Bari, Polis Corato e Pegaso ’93 Molfetta.

Il debutto ufficiale per le ragazze guidate da coach Nicola Nuzzi è fissato per sabato 11 ottobre, con fischio d’inizio alle 19.00 al “PalaCosmai”, in attesa del ritorno al riqualificato PalaDolmen. L’avversario sarà la Joy Volley Femminile Gioia del Colle. Nella seconda giornata, domenica 19 ottobre, è previsto il primo derby stagionale contro Adriatica Volley Trani, da giocare al tensostatico “Ferrante”.

Il calendario assegna a Sportilia il turno di riposo nell’ultima giornata, sia all’andata (17/18 gennaio) che al ritorno (17 maggio). Al termine della regular season, le squadre prenderanno parte a playoff promozione e playout retrocessione. Le promozioni in Serie B2 saranno stabilite dalla FIPAV nazionale sulla base dei parametri dell’Osservatorio Nazionale dei campionati, mentre le retrocessioni in Serie D saranno definite successivamente. (Credit foto: Annarita Boccaforno)