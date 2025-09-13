Sportilia Volley Bisceglie festeggia 25 anni di storia con una serata speciale

Un traguardo importante per la città di Bisceglie: Sportilia Volley ha celebrato i suoi venticinque anni di attività con una serata speciale al lido “Conchiglia” lo scorso 31 agosto. Una festa che ha riunito atleti, dirigenti, allenatori e famiglie, testimoniando il legame tra la società e il territorio.

Fondata alla fine degli anni ’90, Sportilia ha sempre scelto di puntare sui giovani, accompagnandoli in un percorso di crescita fatto di impegno, passione e spirito di squadra. In questi anni, la società ha raggiunto importanti risultati sportivi, scalando categorie nazionali e conquistando titoli giovanili.

Molte atlete, come Margaret Altomonte, Ylenia De Mango, Mariangela Di Reda e Arianna Losciale, hanno iniziato proprio a Sportilia prima di spiccare il volo verso altre realtà. Allo stesso modo, tante ragazze e ragazzi che hanno vestito la maglia biancazzurra, anche solo per un breve periodo, hanno portato con sé insegnamenti che vanno oltre il campo da gioco.

Alla serata hanno partecipato figure storiche come il presidente Angelo Grammatica, le allenatrici Chiara Valente e Anna Pugliese, e il coach Nicola Nuzzi, punti di riferimento per la comunità sportiva biscegliese. Presenti anche le nuove generazioni, dalle giovanissime Under 13 fino alla squadra maggiore, fresca di promozione in Serie C.

Il momento più emozionante è stato il ricordo condiviso da ex atlete, che attraverso un “quaderno di memorie” hanno raccontato quanto Sportilia abbia rappresentato per loro, non solo sul piano sportivo ma anche umano.

Un anniversario che non è stato soltanto una celebrazione, ma un trampolino di lancio verso nuovi obiettivi. Perché, come ricorda una celebre frase di Mauro Berruto, la pallavolo è “uno sport che obbliga a fidarsi dell’altro, che fa crescere nella bellezza del collettivo e della comunità”. Ed è proprio questo lo spirito che da venticinque anni rende Sportilia un punto di riferimento per Bisceglie e per i suoi giovani. (Credit foto: Annarita Boccaforno)