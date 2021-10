Sportilia Volley Bisceglie, derby all’esordio assoluto in serie B2

Tutto pronto per il primo storico match in serie B2 della Sportilia Volley Bisceglie che domenica 17 ottobre esordirà al PalaFerrante (ore 17.30) sul campo della Adriatica Volley Trani.

“Descrivere le emozioni da cui sono attraversato in questi giorni – esordisce il presidente Angelo Grammatica – è cosa ardua. Sportilia Volley ha raggiunto per meriti sportivi un traguardo così ambizioso ed è un fatto storico per la pallavolo locale, mai ottenuto prima d’ora. Sono orgoglioso ed in fibrillazione, ma al contempo sono determinato come tutte le componenti di questa realtà a fare del nostro meglio per Bisceglie e per il movimento che rappresentiamo senza soluzione di continuità da ben 22 anni”.

Squadra al lavoro, agli ordini di coach Nuzzi da fine agosto, adesso è arrivato il momento di fare sul serio, “Seguendo le atlete anche in qualità di preparatore atletico, sono soddisfatto dell’approccio di ognuna di loro alla nuova esperienza. Il mix tra la folta base di giocatrici riconfermate ed i nuovi innesti – prosegue Grammatica – ci permette di ridurre i tempi per acquisire con efficacia mentalità e metodi di lavoro. Siamo a buon punto e, nonostante i disagi determinati dagli orari non sempre ideali per gli allenamenti al PalaDolmen, stiamo facendo di tutto per partire col piede giusto”.

Subito derby contro una Adriatica Trani primo banco di prova per le biscegliesi, “Di sicuro sarà un derby combattuto dal primo all’ultimo scambio. E’ difficile esprimersi su una squadra di cui conosco solo poche atlete. Anche il recente allenamento congiunto non ha offerto indicazioni particolari sull’avversaria poiché vi erano alcune assenze nella loro formazione titolare. Sarei alquanto cauto nell’avventurarmi in pronostici – conclude Grammatica – consapevole del campo ostico e dell’esperienza acquisita dal Trani negli ultimi anni disputati in serie B2”.