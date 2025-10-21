Sportilia Volley Bisceglie cede in rimonta con l’Adriatica Trani

Derby amaro per Sportilia Volley che, nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, subisce la rimonta dell’Adriatica Volley Trani, capace di imporsi per 3-1, e rimanda l’appuntamento con il primo risultato positivo stagionale.

Bisceglie recupera Dominko per l’importante sfida del tensostatico “Ferrante” di Trani e al suo fianco, nella formazione di partenza, coach Nuzzi sceglie Nazzarini, Losciale, Simone opposta, Di Reda e Visone centrali e Todisco come libero. L’avvio è positivo per le ospiti che giocano meglio delle tranesi e mantengono il vantaggio accumulato nel corso della prima frazione sino al termine, la conseguenza del buon atteggiamento mostrato dalle biscegliesi vale il 22-25 con il quale si va al primo cambio campo. Lo svantaggio scuote l’Adriatica Trani che approccia il secondo set con l’intenzione di riequilibrare immediatamente la contesa. Sportilia non ci sta e risponde colpo su colpo, tuttavia, le padrone di casa riescono a costruire un piccolo margine di vantaggio che si dilata fino al +5 con il quale si ritorna in parità (25-20). Ceduto il secondo set, le ragazze di coach Nuzzi escono clamorosamente dalla partita infatti nel terzo e quarto parziale Trani domina in tutte le fasi di gioco e, in pochissimi minuti, prima completa la rimonta in virtù del 25-9, con il quale va in archivio la terza frazione, e poco dopo chiude definitivamente la gara grazie al 25-10 che vale il definitivo 3-1.

La sconfitta subita lascia Sportilia ancora ferma al palo dopo due gare e nel prossimo turno, in programma sabato 26 ottobre, tenterà di sbloccarsi ospitando al “PalaCosmai” l’Acquaviva, formazione a quota 0 punti in campionato come le biscegliesi. (FOTO: ANNARITA BOCCAFORNO)

