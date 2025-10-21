Derby amaro per Sportilia Volley che, nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie C, subisce la rimonta dell’Adriatica Volley Trani, capace di imporsi per 3-1, e rimanda l’appuntamento con il primo risultato positivo stagionale.
Bisceglie recupera Dominko per l’importante sfida del tensostatico “Ferrante” di Trani e al suo fianco, nella formazione di partenza, coach Nuzzi sceglie Nazzarini, Losciale, Simone opposta, Di Reda e Visone centrali e Todisco come libero. L’avvio è positivo per le ospiti che giocano meglio delle tranesi e mantengono il vantaggio accumulato nel corso della prima frazione sino al termine, la conseguenza del buon atteggiamento mostrato dalle biscegliesi vale il 22-25 con il quale si va al primo cambio campo. Lo svantaggio scuote l’Adriatica Trani che approccia il secondo set con l’intenzione di riequilibrare immediatamente la contesa. Sportilia non ci sta e risponde colpo su colpo, tuttavia, le padrone di casa riescono a costruire un piccolo margine di vantaggio che si dilata fino al +5 con il quale si ritorna in parità (25-20). Ceduto il secondo set, le ragazze di coach Nuzzi escono clamorosamente dalla partita infatti nel terzo e quarto parziale Trani domina in tutte le fasi di gioco e, in pochissimi minuti, prima completa la rimonta in virtù del 25-9, con il quale va in archivio la terza frazione, e poco dopo chiude definitivamente la gara grazie al 25-10 che vale il definitivo 3-1.
La sconfitta subita lascia Sportilia ancora ferma al palo dopo due gare e nel prossimo turno, in programma sabato 26 ottobre, tenterà di sbloccarsi ospitando al “PalaCosmai” l’Acquaviva, formazione a quota 0 punti in campionato come le biscegliesi. (FOTO: ANNARITA BOCCAFORNO)