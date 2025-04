Sportilia Volley batte il Bitetto e ipoteca l’accesso ai playoff

Vittoria numero tredici in serie D per Sportilia Volley, che pone una seria ipoteca per l’accesso ai playoff in virtù del 3-0 inflitto al Pianeta Sport Bitetto sul rettangolo del PalaCosmai.

La partenza aggressiva di Sportilia è certificata dal 25-11 con cui va in archivio il primo set; anche nel secondo e nel terzo parziale il canovaccio della sfida non muta, con le padrone di casa abili ad amministrare il punteggio con disinvoltura (25-17, 25-19) in fondo a 70’ di gioco.

“Abbiamo tenuto la partita costantemente sotto controllo, senza incappare in cali di concentrazione – commenta il tecnico Nuzzi – . Sono soddisfatto per il buon gioco corale espresso, tutte le atlete hanno offerto un contributo significativo per questo successo. Rimarco l’incoraggiante debutto in prima squadra di Roberta Brattoli, che fa parte dell’Under 16 ed ha mostrato una buona tenuta mentale per tutto l’incontro alla stregua della quasi coetanea Guada (Lapadula, nda), artefice a sua volta di una prova positiva sia in attacco sia in difesa. Bene anche Zingarelli e la solita, fondamentale Vivi Dominko, che ha giocato un gran numero di palloni facendo la differenza. Inoltre abbiamo salutato il ritorno in gruppo della storica capitana Maria Grazia Nazzarini dopo un lungo periodo di inattività per maternità, con l’auspicio che possa acquisire in fretta una buona condizione per dare manforte al gruppo con la sua esperienza e determinazione. Ora ci godiamo l’intermezzo pasquale, poi ci proietteremo all’ultimo match di campionato con l’AnavPuglia Bari. Il traguardo dei playoff è ad un passo e ritengo sia ampiamente meritato”, conclude l’allenatore biancazzurro.

Le biancazzurre rafforzano la quarta posizione con 41 punti ad una giornata dall’epilogo della regular season, nell’attesa del match della diretta concorrente Altamura (quinta, a quota 36) contro la capolista Pegaso 93 Molfetta.