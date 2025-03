Sportilia Volley al tie-break la spunta sulla capolista in Serie D

Vittoria al tie-break per Sportilia Bisceglie capace di imporsi sulla capolista Carbonara Volley nell’undicesima giornata del campionato di Serie D, girone A.

La frazione d’apertura registra un avvio migliore da parte di Sportilia, che beneficia anche dei numerosi errori gratuiti in attacco delle avversarie e s’impone per 25-12. Al cambio di campo si assiste alla reazione di Carbonara, mentre le biscegliesi inseguono e per un breve frangente riescono a mettere la testa avanti, ma nel serrato sprint commettono qualche distrazione di troppo, permettendo alle ospiti di spuntarla (24-26). Il terzo parziale scorre via in modo piuttosto equilibrato, poi nella fase centrale Bisceglie accelera quanto basta per guadagnare un discreto margine e conservarlo fino al 25-21. Viceversa, il quarto set ricalca grossomodo quanto avvenuto nel secondo: Nuzzi inserisce il secondo libero Todisco, capace di dare ulteriore sicurezza e solidità alla ricezione biancazzurra, però nella fase decisiva il collettivo biancazzurro si smarrisce un po’ e Carbonara ne approfitta per ristabilire daccapo la parità (23-25).

Verdetto demandato al tie-break: Sportilia parte forte e sembra incanalare l’esito della sfida con disinvoltura fino a portarsi sull’11-2, eppure le baresi trovano la forza per rimontare il notevole passivo, dando vita così ad un’altra volata. Nel momento più complicato, Sportilia ritrova lucidità e concretezza per aggiudicarsi i due punti ai vantaggi tra l’entusiasmo del pubblico del PalaCosmai.