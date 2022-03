Sportilia Volley abbatte Pescara 3 e trova la terza vittoria consecutiva / CLASSIFICA

Terza vittoria consecutiva per Sportilia Volley che, trascinata dall’entusiasmo del PalaDolmen, supera con grande autorevolezza per 3-0 Pescara 3 e legittima le proprie ambizioni salvezza.

Una gara perfetta per le biancazzurre, brave a sbloccare la sfida portando a casa il primo set ai vantaggi in maniera sofferta e, successivamente, abili a gestire la partita legittimando il successo con un terzo set senza storia.

Ottima partenza per le ospiti che, giunte in Puglia con le idee chiarissime, mettono in seria difficoltà le ragazze di coach Nuzzi nelle primissime fasi di gara portandosi immediatamente sull’1-5. Sportilia tenta a più riprese la reazione ma Pescara tiene alto il livello di gioco fino a toccare il massimo vantaggio sul 14-20. Sotto di sei lunghezze il parziale sembra ormai deciso in favore delle ospiti ma le biscegliesi tirano fuori l’orgoglio e, con un finale di frazione pressoché perfetto, prima ricuciono il gap e poi si portano addirittura in vantaggio sul 22-21. A questo punto il confronto si trasforma in una battaglia colpo su colpo nella quale Sportilia mantiene i nervi saldi nei momenti cruciali e, dopo aver annullato un set point alle avversarie, fa suo il parziale inaugurale con il punteggio di 26-24. Nonostante la rimonta completata dalle padroni di casa, al rientro dal cambio campo il copione segue la stessa trama della prima frazione con Pescara che scappa subito sul +4 (1-5) per poi allungare sul 5-10. Coach Nuzzi prova a fermare l’inerzia delle ospiti e a riorganizzare la squadra usufruendo di un timeout e la mossa sortisce gli effetti sperati con Sportilia che rapidamente impatta a quota quattordici costringendo il tecnico ospite a chiamare i trenta secondi di sospensione. Il match resta sui binari dell’equilibrio anche nel segmento conclusivo della frazione, ma ancora una volta, nel finale, la lucidità di capitan Nazzarini e compagne prevale e grazie al 25-21 il PalaDolmen può esplodere per il doppio vantaggio delle biscegliesi. Sotto di due set, Pescara spegne la luce e nel terzo parziale cede l’iniziativa a Sportilia che approfitta della situazione per prendere subito il largo. Con il passare degli scambi, il vantaggio della squadra di casa si dilata fino ad arrivare al +12 a quota 25-13 con il quale scorrono i titoli di coda della partita.

Grazie alla vittoria ottenuta, per la prima volta in stagione, Sportilia esce dalla zona retrocessione salendo al settimo posto a quota 16 punti. Nel prossimo turno, sabato 26 marzo alle ore 19.30, il collettivo biscegliese potrà provare ad incrementare ulteriormente il bottino nello scontro salvezza in programma sul parquet della Dannunziana Pescara, fanalino di coda del torneo.

