Sportilia Volley a punteggio pieno dopo due giornate in serie D

Seconda affermazione in altrettante giornate di campionato per Sportilia Volley. Al PalaCosmai il sestetto biscegliese batte 3-0 la Polisportiva Venosa restando in cima al girone A di serie D a punteggio pieno. I parziali della sfida (25/16, 25/16, 25/11) maturati in poco più di un’ora di gioco attestano la supremazia del collettivo biancazzurro.

“La squadra si è espressa su buoni livelli, cercando il miglior assetto e mostrando meccanismi di gioco sempre più fluidi – commenta il tecnico Nicola Nuzzi – . Decisivo l’apporto di Vivi Dominko, subito immersa felicemente nel ruolo di “chioccia” del gruppo, così come meritano una menzione Simone e Zingarelli. Occorre proseguire nel percorso di crescita migliorando soprattutto in ricezione”. Sabato prossimo, con inizio alle 19, Sportilia di scena nuovamente al PalaCosmai per l’incrocio ad alta quota con la Nelly Volley Barletta, con cui condivide attualmente il primato. “Sarà una sfida importante al cospetto di una delle squadre più forti del lotto – aggiunge l’allenatore biscegliese – . Proveremo a far valere il fattore campo preparandoci al meglio in settimana, ma non sarà semplice perché sfidiamo un’avversaria ben messa in campo, temibile in ogni fondamentale e che annovera pedine esperte al centro e in banda. Siamo partiti con due impegni “soft”, adesso testeremo in modo più incisivo il nostro attuale spessore in una partita più intensa anche sul piano psicologico, cercando di far prevalere la nostra determinazione e il nostro entusiasmo”.