Sportilia vince ancora, non disputata Star Volley-Cerignola

Una vittoria rotonda e una partita non disputata. Questo il bilancio delle due compagini biscegliesi, Sportilia e Star Volley, nei match validi per la terza giornata del girone A del campionato di Serie C di pallavolo femminile.

Insolito quanto accaduto, sabato pomeriggio, al PalaDolmen dove la Pallavolo Cerignola, avversaria di turno dello Star Volley, ha deciso di non scendere in campo per il mancato rispetto del protocollo come dichiarato sui canali ufficiali del club foggiano dal presidente Matteo Russo: “Purtroppo le condizioni igienico sanitarie minime, richieste dai protocolli federali, non erano garantite. Pertanto mi sono assunto la responsabilità di non scendere in campo per tutelare la salute di tutte le atlete, degli arbitri, dei dirigenti e delle famiglie. La salute è una cosa seria e non possiamo permetterci di prendere sottogamba un virus che, da oltre un anno, sconvolge le nostre vite. Il risultato del campo viene dopo. L’obiettivo che ci siamo dati, tutti noi operatori dello sport, è quello di giocare in sicurezza”. Star Volley, invece, ha ribadito la bontà del proprio operato e di aver scrupolosamente rispettato le procedure previste dai protocolli sanitari.

Ventiquattro ore più tardi, al PalaFiorentini di Molfetta, Sportilia ha invece liquidato con un perentorio 3-0 la Gio.Mol. Pallavolo ottenendo la terza vittoria consecutiva di questo perfetto inizio di stagione nel quale le biscegliesi non hanno ancora concesso un set alle avversarie.

La partenza sprint delle padroni di casa, capaci di portarsi a tre lunghezze di vantaggio, non scalfisce le certezze delle ragazze di coach Nuzzi che, trascinate dalle giocate dell’argentina Dominko, prima chiudono il gap e, successivamente, piazzano l’allungo decisivo culminato con il preciso attacco in diagonale di Gorgoglione a chiudere il primo set sul punteggio di 20-25. La seconda frazione è ancor più agevole per Sportilia che, grazie ad un parziale di 10-0 costruito sul servizio di Rosselli, si avvantaggia subito sul 12-3. L’ampio margine consente alle biscegliesi di comandare senza problemi le operazioni e di portarsi sullo 0-2 chiudendo il set con un vantaggio di otto punti sulle avversarie (17-25). Nel terzo parziale la partita non cambia con le ragazze del presidente Angelo Grammatica che scappano immediatamente via sul 2-8 per poi raggiungere il +7 sul punteggio di 11-18. Proprio quando la sfida sembra finita la Gio.Mol ha una reazione d’orgoglio e si riporta sul 21-22, ma Nazzarini e Dominko con tre punti consecutivi mettono il sigillo su una contesa dominata praticamente dall’inizio alla fine dalla formazione ospite.

La vittoria maturata consente a Sportilia di restare in testa alla classifica a punteggio pieno in coabitazione con PM Potenza e di arrivare con il morale altissimo alla stracittadina di sabato prossimo, 6 marzo, quando al PalaDolmen si affronteranno, a partire dalle ore 18.30, Sportilia e Star Volley. (FOTO: PAGINA FACEBOOK SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)