Sportilia travolge Torre e resta imbattuta nei playoff: promozione a un passo

Prosegue a gonfie vele il cammino di Sportilia nei playoff del girone F di Serie D femminile. Le biancazzurre hanno conquistato il terzo successo consecutivo nella post-season, superando con un netto 3-0 la New Volley Torre davanti al pubblico del PalaCosmai di Bisceglie.

La squadra guidata da Nicola Nuzzi ha mostrato ancora una volta solidità in ogni fondamentale: ricezione precisa, battuta incisiva e meccanismi offensivi ben oliati hanno reso la prova corale convincente e costante. I parziali – 25-16, 25-19, 25-18 – testimoniano una netta superiorità, con le padrone di casa sempre in pieno controllo del match.

Con questa vittoria Sportilia sale a quota 8 punti in classifica dopo tre incontri, staccando nettamente Castellana (4 punti in due gare) e Torre Santa Susanna, ferma a zero. A questo punto, una vittoria in qualsiasi modo nella prossima trasferta del 4 giugno contro Castellana Grotte garantirà matematicamente la promozione in Serie C, rendendo ininfluente l’esito dell’ultima giornata tra Castellana e Torre Santa Susanna in programma l’8 giugno.

Le ragazze di coach Nuzzi, grazie a una crescita costante e prestazioni convincenti, hanno ora la promozione a portata di mano. La trasferta di Castellana si preannuncia come il momento decisivo per coronare una stagione esaltante.