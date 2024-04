Sportilia supera nettamente Spongano e conferma il secondo posto nella poule salvezza

Una vittoria cristallina nella forma e nella sostanza quella ottenuta da Sportilia nel match del PalaDolmen ai danni della Pallavolo Spongano, valido per la quarta giornata della poule salvezza di serie D. Le biancazzurre centrano il terzo successo della post-season confermando il secondo posto nel girone H con 9 punti, a -2 dalla capolista Monteroni.

Pur con qualche lieve sbavatura, nel set d’apertura Sportilia accelera portandosi sul 17-11, ma le salentine replicano con tre punti consecutivi che inducono Nuzzi a chiamare il time-out. Al rientro Gentile e compagne rompono definitivamente ogni indugio e si aggiudicano la frazione con un secco 25-16. Al cambio di campo il copione non cambia: Bisceglie mostra la propria superiorità in ogni fondamentale portando il margine anche in doppia cifra (21-11) prima di chiudere il parziale sul 25-18. Nel terzo set Nuzzi inserisce a turno dalla panchina Feliciana Lopolito, Anastasia Shcherban, Margerita Valente, Marianna Todisco e Claudia Mastrapasqua. Il vantaggio di Sportilia è ben presto consistente (12-4), preludio al disinvolto 25-10 con cui va in archivio la contesa tra gli applausi dei sostenitori biancazzurri.

Domenica prossima Sportilia sarà impegnata nella trasferta con Il Podio Fasano, attuale quarta forza del girone a quota 5. (foto: Annarita Boccaforno)