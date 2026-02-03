Sportilia strappa un punto in casa della Joy Volley e comincia il ritorno con fiducia

Un punto prezioso conquistato sul campo di una delle “big” del campionato e tante indicazioni incoraggianti in vista della seconda metà di stagione. Il girone di ritorno di Sportilia si apre con una sconfitta al tie-break, più che onorevole, sul parquet della Joy Volley Femminile. Contro la quarta forza del torneo, la formazione biscegliese ha offerto una prestazione corale, intensa e combattiva, lottando alla pari per oltre due ore e mezza prima di arrendersi di misura a un’avversaria di alto livello.

Nicola Nuzzi conferma in avvio il sestetto abituale, con Losciale in regia e Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro e Todisco libero. L’equilibrio caratterizza fin dalle prime battute il confronto nella palestra “Kouznetsov”: la Joy Volley si aggiudica il primo set per 25-21, ma Sportilia reagisce con carattere nel secondo parziale, recuperando nel finale un gap di tre punti anche grazie agli ingressi di Zingarelli e Lapadula e imponendosi 23-25.

Il terzo set è quello che lascia i maggiori rimpianti alle biancazzurre, capaci di portarsi fino a +6 senza riuscire però a gestire il vantaggio: le padrone di casa annullano tre set-point e chiudono ai vantaggi sul 28-26. La sfida resta vibrante anche nel quarto parziale, con Nuzzi che si affida nuovamente al doppio cambio: la mossa paga e Sportilia ristabilisce la parità vincendo 23-25. Nel tie-break, tuttavia, la Joy Volley mostra maggiore lucidità e chiude la contesa con un netto 15-10.

Soddisfatto a fine gara coach Nuzzi, che sottolinea la qualità della prova delle sue ragazze nonostante la lunga pausa agonistica. Il tecnico elogia lo spirito di sacrificio del gruppo e segnala in particolare l’ottima prestazione del libero Marianna Todisco, oltre al contributo determinante dalla panchina di Zingarelli, Lapadula e Claudia Mastrapasqua. Con il morale rinfrancato dal punto conquistato in trasferta, Sportilia guarda ora al prossimo impegno: il derby di sabato al PalaCosmai contro la capolista Trani.

In classifica, intanto, il punto ottenuto consente alle biscegliesi di salire a quota 19, agganciando la Polis Corato al sesto posto. (Credit foto: Annarita Boccaforno)