Sportilia si impone in maniera netta sul campo della Nelly Volley

Colpo esterno di Sportilia che si impone sul campo della Nelly Volley Barletta con un secco 3-0 in occasione del quattordicesimo turno di Serie D femminile.

Al Pala Disfida l’avvio delle biscegliesi è un po’ balbettante, con la Nelly efficace in battuta. Nel corso del set, però, Sportilia migliora le percentuali in ogni fondamentale ed azzera il gap, inscenando un duello serrato nella fase cruciale: il determinante ingresso di Claudia Mastrapasqua al servizio e di Shcherban in seconda linea consente al sestetto ospite di spuntarla ai vantaggi (24-26). Al cambio di campo la sfida resta equilibrata ed è caratterizzata da scambi tanto lunghi quanto intensi. Bisceglie mostra solidità in fase di contrattacco, con Lapadula protagonista di una prova in crescendo e sugli scudi grazie all’efficacia nelle variazioni delle soluzioni offensive: il testa a testa risolutivo premia ancora le biancazzurre, che s’impongono per 23-25. Nel terzo parziale la Nelly Volley accusa il colpo soprattutto sul piano mentale e Sportilia ne approfitta in modo inesorabile per blindare il successo, mantenendo elevato il proprio livello di gioco e archiviando definitivamente la contesa per 12-25.

In classifica Sportilia fortifica la quarta piazza con 29 punti. Al comando del girone c’è ora Carbonara (34), seguita a ruota da Pegaso 93 Molfetta (33) e Nelly Volley, ferma a 32.