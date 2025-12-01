Sportilia sfiora l’impresa ma cede al tie-break contro l’Academy Volley Gioia

Un solo punto e tanti rimpianti per Sportilia, che nell’ottava giornata di andata del campionato di serie C viene sconfitta di misura dall’Academy Volley Gioia al PalaCosmai. Dopo aver dominato i primi due set, le biancazzurre subiscono la rimonta della quarta forza del girone, capace prima di annullare tre match-point nel quarto parziale e poi di imporsi ai vantaggi in un tie-break ricco di colpi di scena. Una battaglia durata due ore e mezza che lascia alla formazione biscegliese la sensazione di aver sprecato una grande occasione.

L’avvio è brillante: Sportilia gioca con ordine, difende bene e concretizza in attacco, aggiudicandosi il primo set 25-13. Il copione non cambia nella seconda frazione, dominata dalle padrone di casa che sfruttano le difficoltà iniziali del Volley Gioia e chiudono sul 25-17, sembrando indirizzare la gara verso un risultato pieno.

La reazione delle ospiti arriva nel terzo set, vinto 25-18. Il quarto parziale vede Sportilia tentare più volte l’allungo, toccando anche il +5 e arrivando al 24-21, ma le tre occasioni per chiudere il match sfumano. Gioia ne approfitta e piazza cinque punti consecutivi, ribaltando tutto e portando la sfida al tie-break (24-26).

Il quinto set è una montagna russa di emozioni. Con Lapadula in campo al posto di Simone, Sportilia vola sul 5-0, ma subisce subito un pesante break di 8 punti. Le ospiti resistono fino all’11-14, poi le biancazzurre annullano tre match-point e trascinano la contesa ai vantaggi, dove Gioia riesce comunque a imporsi 17-15, lasciando a Dominko e compagne una comprensibile amarezza.

In attesa del completamento dell’ottavo turno, Sportilia sale al sesto posto con 11 punti. Prossimo impegno: la trasferta di sabato sul campo del Primadonna Bari Volley.