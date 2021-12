Sportilia riceve Montesilvano, Star Volley sul parquet di Bitetto

Nella nona giornata del campionato di serie B2, girone L, Sportilia Bisceglie è chiamata alla sfida interna al Paladolmen con ospite Montesilvano. In serie C, girone A, la Star Volley Bisceglie è impegnata nella sfida esterna sul campo di Bitetto, valevole per la sesta giornata.

La situazione in casa delle biancazzurre è complicata: ultima posizione nel raggruppamento con 1 solo punto ottenuto. Montesilvano sulla carta è avvantaggiata, con l’ottava posizione salda a quota 8 punti. “L’intero staff tecnico con a capo Nicola Nuzzi è alle prese con un delicato lavoro psicologico orientato alla gestione delle sconfitte ed ogni atleta sta rispondendo in modo maturo e propositivo, anche perché abituata da sempre a lottare – afferma il presidente Grammatica – Di recente abbiamo affrontato le prime tre del torneo ed in ogni gara abbiamo apprezzato la compattezza della squadra, a prescindere dal risultato e dalla differenza di valori. Ora è essenziale cogliere la prima vittoria in B2 per rinsaldare il morale ed iniziare la risalita” conclude. Fischio d’inizio previsto oggi alle ore 19.00

Le giocatrici nerofucsia sono reduci dalla vittoria a mani basse ai danni della Pavimaro Molfetta (3-0). Vittoria di grande impatto, considerando il fatto che le molfettesi fossero l’unica imbattuta del girone. La partita contro Bitetto è a portata di mano, in caso di vittoria si tratterebbe della sesta consecutiva. Il fischio d’inizio del match è previsto oggi alle ore 19.00.