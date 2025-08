Sportilia riabbraccia Arianna Losciale e conferma Angela Di Pinto

Un ritorno caratterizza la giornata in casa Sportilia che riabbraccia Arianna Losciale in vista del ritorno in serie C nella stagione 2025/26.

Angela Di Pinto

Approdata in prima squadra nell’annata 2018/19, Losciale è annoverata tra le protagoniste della storica promozione in B2 datata 2021 e dei due successivi campionati nella prestigiosa dimensione nazionale.

All’interno dell’organico a disposizione del tecnico Nicola Nuzzi si è meritata inoltre la riconferma Angela Di Pinto, centrale classe 2000, altra giocatrice di ultradecennale militanza nel club biancazzurro, col quale ha svolto la trafila delle giovanili fino all’approdo in prima squadra, con numerose stagioni alle spalle in C e D. Losciale e Di Pinto si aggiungono dunque alle già riconfermate Viviana Dominko e Maria Grazia Nazzarini.

“Quello di Arianna è un piacevolissimo ritorno, si tratta di un’atleta che fa parte della nostra storia e rappresenta un punto fermo in un ruolo chiave – rimarca coach Nuzzi – . La sua presenza darà ulteriore sicurezza al gruppo in campo e fuori, insomma il suo apporto sarà fondamentale per centrare i nostri obiettivi. Anche Di Pinto è pronta per offrire la sua esperienza in un collettivo sostanzialmente giovane e sono convinto che lavorerà sodo per superare le inevitabili difficoltà che un salto di categoria impone di affrontare”.