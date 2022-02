Sportilia lotta ma si arrende al Corridonia, Star Volley vince netto e consolida la vetta / CLASSIFICHE

Pronostici rispettati al ritorno in campo per Sportilia e Star Volley, compagini biscegliesi impegnate ieri sera nei rispettivi campionati di pallavolo femminile.

Al Palasport di Corridonia le padrone di casa della Corplast hanno superato con un 3-0 la Sportilia Volley Bisceglie in occasione della sedicesima giornata del campionato di Serie B2, girone L. Partita complicata alla vigilia e che ha mantenuto le aspettative con le marchigiane che hanno fatto rispettare il pronostico portando a casa l’intera posta in palio con i parziali di 25-22, 25-19, 25-22. Prestazione comunque convincente da parte delle biscegliesi che escono a testa alta contro un avversario importante, classifica alla mano. Corridonia che aggancia momentaneamente Teramo in vetta, ma con una partita in più. Sportilia Volley che deve registrare invece la nona sconfitta stagionale su dieci gare disputate rimanendo in fondo alla graduatoria con 4 punti. Nel prossimo turno le ragazze di coach Nuzzi ospiteranno il Centrodiesel Pagliare del Tronto, sabato 19 febbraio, in uno scontro salvezza di grande importanza.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE B2 GIRONE L

Ritorno con vittoria invece per la Star Volley Bisceglie che supera 3-0 la Asem Bari nell’incontro valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Il sestetto biscegliese ha colpito nella fase centrale del primo parziale prendendo il largo grazie alle ispirate Binetti e Haliti (11-5, poi 16-7, quindi 20-8). La formazione barese ha combattuto per un buon tratto del secondo periodo, senza però riuscire a frenare la voglia di vincere della Star Volley, che con un break di 10-2 (20-10) ha archiviato la frazione. Rotazioni piuttosto ampie anche nel terzo set, indirizzato da un 6-0 nella parte mediana (da 8-4 a 14-4) che ha portato alla fine alla vittoria con i parziali di: 25-14; 25-12; 25-10. Star Volley in testa al girone a punteggio pieno e con dieci punti di vantaggio sulla City Moda Amatori Bari che ha però due gare in meno rispetto alle biscegliesi. Prossimo impegno per Dominko e compagne domenica 20 febbraio sul campo della Dinamo Molfetta. (Foto: Cristina Pellegrini)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DI SERIE C, GIRONE A