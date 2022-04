Sportilia in trasferta a Porto Potenza Picena, Star Volley in casa ospita l’Adria Bari

Nella terzultima giornata del campionato di serie B2, girone L, Sportilia Bisceglie si recherà nelle marche per la sfida esterna sulle tavole della Torresi Porto Potenza Picena. La Star Volley, invece, sarà protagonista sulle tavole di casa con Bari, nel girone A di serie C.

Le giocatrici biancazzurre hanno raggiunto l’obiettivo salvezza, ma la voglia di allungare a sei la striscia di vittorie consecutive è tanta. Coach Nuzzi, infatti, richiama le proprie giocatrici alla calma in vista degli ultimi impegni stagionali: “Ora possiamo approcciare in modo sereno le ultime sfide di campionato, ciò non vuol dire affatto mollare sul piano nervoso. Non sarà per nulla semplice perché sfidiamo un’avversaria forte, nel cui organico spiccano pedine esperte e con trascorsi nelle massime serie come l’opposta Alessandrini” dichiara il tecnico di Sportilia. All’andata le avversarie hanno espugnato il Paladolmen per 3-1.

Per le giocatrici nerofucisa sarà un match un po’ diverso dal solito, visto che si terrà al PalaFiorentini di Molfetta. La Star Volley sfiderà un’avversaria che occupa la quarta posizione in classifica e che nasconde tante insidie. Nell’ultima partita casalinga per le giocatrici biscegliesi, l’obiettivo è quello di mantenere il primato del girone; in caso di vittoria sarebbero anche le migliori in assoluto tra le prime classificate dei vari raggruppamenti. All’andata la Star Volley ha steso le baresi con il punteggio di 3-0.

La palla a due al PalaPrincipi è prevista per oggi alle ore 18.30. La sfida tra Star Volley ed Adria Bari è in programma oggi, a partire dalle 19.30.