Sportilia e Star Volley salutano il 2022 contro Trani e Fasano

Un derby casalingo importantissimo ed una trasferta sulla carta proibitiva. Si può riassumere così il programma dell’undicesima giornata del campionato di Serie B2 di volley, l’ultima del 2022, che vede impegnate domani le due compagini cittadine.

La prima a scendere in campo è Sportilia che, dopo la sconfitta nella stracittadina di sabato scorso, attende al PalaDolmen alle ore 19 la Lavinia Group Trani in un confronto delicato in ottica salvezza. Le ospiti, reduci dalla sconfitta al tiebreak contro Cutrofiano, inseguono le biancazzurre in classifica di cinque lunghezze ed occupano la decima posizione, l’ultima al di fuori della zona rossa della graduatoria e che garantisce la permanenza nella categoria. In caso di sconfitta in questo scontro diretto, quindi, Sportilia rischierebbe di ritrovarsi immischiata nella lotta salvezza dopo un avvio di campionato più che positivo grazie al quale le ragazze di coach Nuzzi sono state brave a tenersi lontane dai bassifondi della classifica. L’imperativo in casa biancazzurra, dunque, è di far valere il fattore campo per tornare al successo dopo due gare e aumentare il gap sulle dirette concorrenti.

Mezz’ora più tardi, alle ore 19.30, Star Volley è di scena sul campo della capolista Fasano per il big match di questo turno prenatalizio. Una sfida entusiasmante nella quale si affrontano la prima e la terza forza del campionato anche se il pronostico appare davvero proibitivo per le nerofucsia, attese da una formazione fin qui capace di vincere tutti gli incontri disputati e di raccogliere 29 punti sui 30 disponibili. Le brindisine, infatti, dopo una striscia di nove vittorie nette, tutte per 3-0 ad eccezione dell’1-3 esterno sul parquet di Cutrofiano, hanno lasciato il primo punto per strada vincendo “solo” al tiebreak la supersfida contro Francavilla, seconda in graduatoria, al termine di una partita combattutissima nella quale Fasano ha avuto la forza di non mollare riequilibrando per ben due volte il punteggio prima di imporsi nel quinto e decisivo set. Sul fronte opposto il morale del gruppo guidato da coach Sarcinella è alto dopo la vittoria ottenuta nel derby nonostante le numerose assenze e l’auspicio è quello di poter giocare con la stessa determinazione e voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo anche contro la capolista. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)