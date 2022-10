Sportilia e Star Volley pronte per la prima di campionato in Serie B2

Il campionato di Serie B2 femminile di volley vive la vigilia della prima giornata di campionato con due compagini biscegliesi; Sportilia e Star Volley, impegnate nel girone L, domani 8 ottobre.

Impegno casalingo per la Sportilia Volley che al PalaDolmen attende la Volley Castellaneta. Dopo lo strepitoso girone di ritorno che nella passata stagione è valso la permanenza in B2, la compagine del presidente Angelo Grammatica nel corso del mercato estivo ha puntellato il roster con il chiaro intento di soffrire meno. Match previsto per le ore 19:00.

Storico esordio in B2 invece per Star Volley che se la vedrà con il Chieti Pallavolo. In vista dell’incontro al Palazzetto dello sport di Nocciano, le ragazze di coach Sarcinella hanno preparato con dovizia di particolari la prima di campionato. La vittoria al Memorial Linda Ungaro in quel di Talsano contro la Leonessa Altamura è stato l’ultimo test prima della trasferta in terra abruzzese con le nerofucsia che hanno tutte le intenzioni di cominciare nel migliore dei modi.

PROGRAMMA 1^ GIORNATA GIRONE L