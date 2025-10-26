Sportilia domina al PalaCosmai e conquista la prima vittoria stagionale

Con una prestazione solida e concentrata, Sportilia Bisceglie conquista la sua prima vittoria in campionato, riscattando immediatamente lo stop del derby con Trani. Le biancazzurre si impongono nettamente sulla VolleyUp Acquaviva con un secco 3-0 (25-7, 25-13, 25-7) in poco più di un’ora di gioco, dominando il match dall’inizio alla fine sul parquet del PalaCosmai.

La squadra allenata da Nicola Nuzzi ha mantenuto sempre il controllo della gara, mostrando determinazione e compattezza, contro un’avversaria giovane ma volenterosa, capace di mettere in difficoltà le biscegliesi solo a tratti, soprattutto nel secondo set. Confermato lo stesso sestetto della scorsa settimana: Losciale in regia con Simone opposta, Dominko e Nazzarini in banda, Di Reda e Visone al centro, Todisco libero. Spazio anche per Zingarelli, Martina e Claudia Mastrapasqua, Di Pinto e De Tullio, con Claudia Mastrapasqua particolarmente incisiva al servizio grazie a un break di sei punti consecutivi.

«Ci aspettavamo una reazione dopo il passo falso di domenica scorsa e il gruppo ha risposto bene sul piano caratteriale», ha commentato mister Nuzzi. «Abbiamo giocato con serenità, mantenendo alta la concentrazione e sfruttando anche qualche errore delle avversarie. I primi tre punti ci danno fiducia per proseguire con maggiore consapevolezza».

Tra le protagoniste della serata, spiccano Vivi Dominko, Simone (efficace sia in attacco che a muro) e l’ottimo contributo delle atlete subentrate dalla panchina, a testimonianza della profondità e della coesione del gruppo.

Sabato prossimo Sportilia sarà di scena a Valenzano contro la Polisportiva Rainbow. «Affronteremo una squadra ostica, reduce da un importante successo esterno – ha concluso Nuzzi –. Andremo lì per giocarcela a viso aperto e continuare a muovere la classifica».