Sportilia da applausi: vittoria esterna a Torre e vetta nel girone dei playoff 

Sportilia Bisceglie firma il colpo grosso nella seconda giornata della prima fase playoff del girone F, superando in trasferta la New Volley Torre con un netto 1-3.

Nonostante le assenze pesanti di Guada Lapadula, Alessia Simone e Martina Mastrapasqua, la squadra di coach Nuzzi ha dimostrato grande coesione e spirito combattivo. In campo dal primo minuto con Zingarelli in regia, Dominko opposta, Shcherban e Nazzarini in banda, Di Pinto e Manganelli al centro e Todisco libero, Sportilia ha mostrato solidità in ricezione e lucidità in difesa, aggiudicandosi il primo set 20-25.

Reazione immediata delle padrone di casa, che si impongono nel secondo parziale 25-21. Ma le biscegliesi non mollano e nel terzo set tornano a dominare con un perentorio 17-25, trascinate dall’esperienza di Dominko e dalla freschezza della giovane Todisco. Il quarto e decisivo set si gioca sul filo dell’equilibrio: Sportilia rimonta uno svantaggio di quattro punti grazie a un incisivo turno al servizio di Dominko e completa l’opera chiudendo 21-25, tra l’entusiasmo generale.

Ora Sportilia guida il girone con 5 punti, davanti a Castellana Grotte (1) e New Volley Torre (0). Le biancazzurre osserveranno un turno di riposo nel prossimo weekend, prima di tornare in campo sabato 24 maggio al PalaCosmai per il ritorno contro Torre Santa Susanna (ore 19:00), con l’obiettivo di completare il percorso verso il sogno promozione.