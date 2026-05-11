Sportilia conquista la salvezza: vittoria decisiva sul campo della Nelly Volley

Obiettivo inseguito, desiderato e finalmente raggiunto. Con un turno d’anticipo sulla conclusione della regular season del girone A di Serie C, Sportilia conquista la matematica salvezza grazie al prezioso successo ottenuto sul campo della Nelly Volley, quarta forza del campionato alla vigilia della gara.

La formazione biancazzurra, protagonista di una prova ordinata e determinata, si impone in quattro set e chiude così il proprio cammino stagionale, nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo, al settimo posto in classifica. Il bilancio finale parla di 12 vittorie e 12 sconfitte, con un saldo positivo tra set vinti (49) e persi (40).

Coach Nuzzi si affida al sestetto titolare composto da Losciale in regia con Simone opposta, Di Reda e Visone centrali, capitan Dominko e Nazzarini in banda, Todisco libero. Dall’altra parte della rete, una Nelly Volley giovane e combattiva, con ampio spazio alle atlete meno utilizzate nel corso della stagione.

Dopo un avvio segnato dalla tensione per la posta in palio, le biscegliesi prendono progressivamente il controllo del match, costruendo un importante vantaggio nel primo set grazie alla buona distribuzione di Losciale, all’efficacia in ricezione e difesa e al contributo delle centrali. Il 14-25 iniziale sembra indirizzare anche il secondo parziale, ma Sportilia cala di concentrazione nel momento decisivo, consentendo alle padrone di casa di rientrare fino al 25-23 che vale il pareggio.

Nel terzo set Dominko e compagne tornano però a comandare il gioco con maggiore autorità, resistendo al tentativo di rimonta della Nelly e riportandosi avanti sul 22-25. Decisamente più netto il quarto parziale, dominato dalle soluzioni offensive di Nazzarini e Dominko e dalla solidità dell’intero collettivo, capace di chiudere i conti con un convincente 15-25 dopo meno di due ore di gioco.

Al termine della gara arriva anche la notizia della sconfitta del Primadonna sul campo della Pegaso Molfetta, risultato che certifica ufficialmente la permanenza di Sportilia nel campionato di Serie C. (credit foto: Annarita Boccaforno)