Sportilia conquista il primo successo esterno sul campo della Don Milani

Arriva nella palestra dell’istituto “Ungaretti” del quartiere San Paolo di Bari il primo successo in trasferta della stagione per Sportilia nella sesta giornata del campionato di Serie C. Nel match della sesta giornata d’andata contro la Don Milani Volley, le biancazzurre si impongono con un netto 0-3 al termine di 100 minuti intensi, centrando la terza vittoria stagionale e salendo al settimo posto con 9 punti. Un risultato netto nel punteggio, ma frutto di due set iniziali molto combattuti, nei quali la formazione guidata da capitan Maria Grazia Nazzarini ha dovuto ricorrere a lucidità ed esperienza — in particolare quella di Vivi Dominko — per avere la meglio sulle giovani avversarie.

Coach Nicola Nuzzi conferma il “6+1” della partita precedente, con Losciale al palleggio, Simone opposta, Di Reda e Visone centrali, Nazzarini e Dominko in banda e Todisco libero. L’avvio non è dei più brillanti: qualche imprecisione permette alla Don Milani di prendere il comando e arrivare fino al +4 sul 16-12. Sportilia però reagisce, ricuce lo svantaggio fino al 19-19 e chiude il primo set al terzo set-point grazie a una diagonale vincente di Dominko, per il 23-25.

Nel secondo parziale Bisceglie scappa subito sull’1-6, ma le baresi rispondono con un controbreak che ribalta il punteggio e costringe Nuzzi al time-out. La Don Milani torna due volte sul +4 (12-8 e 20-16), ma Sportilia non molla e riporta il set in equilibrio. Si arriva ai vantaggi e, anche questa volta, è Dominko a firmare il punto decisivo, fissando il 26-28.

La terza frazione è quella più lineare: Sportilia domina in avvio con un perentorio 1-10, le avversarie tentano una breve reazione fino all’8-13, ma il divario torna presto in doppia cifra. Le biancazzurre gestiscono con sicurezza fino al 18-25 conclusivo. Spazio nel corso del match anche per Martina Mastrapasqua, Claudia Mastrapasqua e Irene De Tullio.

Con la seconda vittoria consecutiva, la squadra di Nuzzi guarda ora con fiducia alla prossima trasferta: domenica 23 novembre, alle 17, Sportilia sarà impegnata sul campo della Polis Corato. (Foto: Annarita Boccaforno)