Sportilia cerca la prima affermazione a Pagliare del Tronto, Star Volley ospita Cerignola

La stagione di pallavolo femminile entra nel vivo. La Sportilia Bisceglie è impegnata nella trasferta contro Pagliare Del Tronto, in occasione della sesta giornata del campionato di serie B2, girone L. La Star Volley invece è protagonista dello scontro interno con ospite Cerignola; partita valevole per la terza giornata del girone A, serie C.

Per le giocatrici biancazzurre si tratta di uno scontro di vitale importanza, vista la concreta possibilità di ottenere la prima affermazione in campionato. Le marchigiane si trovano a quota 2 punti, poco sopra le biscegliesi. Sono chiare le parole del viceallenatore di Sportilia Fabio Addati, che invoca le proprie pallavoliste alla massima concentrazione: “Pagliare del Tronto è una formazione che finora ha venduto cara la pelle contro chiunque e in quattro incontri su cinque si è aggiudicata almeno un set – continua – non dimentichiamo che i padroni di casa hanno strappato un punto in trasferta a Fasano di fronte all’attuale terza forza del girone” conclude Addati.

Situazione diversa in casa Star Volley, reduce dalla vittoria ai danni dell’Adria Bari e determinata a dare un’altra gioia ai propri tifosi del Paladolmen. Le cerignolane sono reduci da due affermazioni consecutive in altrettante uscite di campionato. Occasione ghiotta per il collettivo nerofucsia, che ha la possibilità di misurarsi contro una degna avversaria e verificare su un buon banco di prova i progressi del gruppo, anche sotto il punto di vista dell’intesa di squadra.

Pagliare Volley – Sportilia Bisceglie avrà inizio oggi, a partire dalle ore 19.00. Star Volley Bisceglie – Cerignola è programmata per oggi pomeriggio, stessa ora per il fischio d’inizio.