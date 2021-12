Sportilia cade a Fasano, Star Volley batte Molfetta e fortifica il primato in C / CLASSIFICHE

Il volley biscegliese femminile da conferme domenica dopo domenica. Sportilia non riesce ad invertire il trend negativo, Star Volley vola indisturbata in vetta alla sua classifica.

Arrivano i progressi non i punti in casa Sportilia che perde 3-0 in casa del Volley Fasano in occasione della settima giornata del campionato di Serie B2, girone L.

La gara parte con l’allungo fasanese sul 14-10 e Nuzzi chiama subito time-out per mettere ordine in squadra. Le biscegliesi se la giocano alla grande arrivando anche al vantaggio di 21-23, poi al ritorno in campo dopo il tempo tecnico avversario, ecco che Fasano inanella tre punti consecutivi e chiudono il sette sul 26-24. Nonostante la batosta Sportilia continua a giocare con lucidità nel secondo set tenendo punto a punto il parziale sino al 15 pari. Ecco che poi arriva il break di cinque punti da parte di Fasano che Nazzarini e compagne non ricuciono per il 25-19 finale. Nel terzo set numerosi sono i capovolgimenti di fronte nel praziale. Sul 16-15 le pardone di casa operano l’allungo decisivo (24-18), Sportilia prova a rientrare nel set (24-22) prima del punto decisivo delle padrone di casa. La situazione di classifica per la squadra biscegliese si fa sempre più complicata. Ultima con un solo punto all’attivo, Sportilia si ritrova a -5 dal tandem Dannunziana Pescara/Pagliare del Tronto ed a -7 dal Montesilvano, quest’ultimo avversario delle biancazzurre nel cruciale appuntamento di sabato prossimo al PalaDolmen (ore 19).

Continua il cammino vincente della Star Volley che supera con un netto 3-0 la Dinamo Molfetta nel quinto turno del campionato di Serie C, girone A.

Avvio di gara importante per il sestetto di Maggialetti che vola subito sull’11-3. Avversarie che provano a ricucire lo strappo recuperando sino al 21-18. Un time-out è sufficiente a Bisceglie per richiamare all’ordine la capolista e chiudere sul 25-20. Maggiore equilibrio caratterizza il secondo set con Star Volley sempre a condurre con un vantaggio di tre punti (12-9). Poi Dominko e compagne pigiano sull’acceleratore andando sul 19-12 per poi portare a casa il secondo parziale 25-14. Andazzo simile nel terzo set con le nero-fucsia che prima vanno sul 10-6, poi aumentano il vantaggio di dieci lunghezze (20-10). Il terzo set termina 25-15 e Star Volley può incamerare altri tre punti in una classifica che le vede prima con cinque punti di vantaggio su Cerignola.

