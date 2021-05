Sportilia Bisceglie torna subito alla vittoria, battuta la Pallavolo Cerignola

Ritorno alla vittoria per Sportilia Volley che si impone 3-1 sulla Pallavolo Cerignola in occasione del match di Serie C, andato in scena ieri sera al PalaDolmen.

La settima affermazione in otto partite delle biscegliesi matura a coronamento di una ottima prova collettiva, caratterizzata negli ultimi due set dal contributo essenziale di due inattese protagoniste: l’opposto Antonella Todisco e la palleggiatrice Lucia Lamanuzzi, entrambe biscegliesi doc.

Avvio di gara non dei migliori con le avversare avanti 1-5. Le reazione di Nazzarini e compagne arriva con l’aggancio sul 15-15, prima del sorpasso firmato De Palo (17-16). Nuzzi chiama time out sul 22-20, dopo il quale due soluzioni offensive di Nazzarini seguite dal diagonale fuori misura di Sgherza consegnano la frazione d’apertura al sestetto biancazzurro sul 25-20. Secondo set sempre con Cerignola che parte meglio dai blocchi (3-6), poi le padrone di casa riportano la frazione sul filo dell’equilibrio che rimarrà costante sino al 19-19 con Todisco che prende il posto di Roselli. Sportilia perde di mano il set nel momento decisivo con Cerignola che si impone 20-25. Cambio in regia in avvio di terzo set (3-5), dentro Lamanuzzi e fuori Dominko. La soluzione di coach Nuzzi porta i frutti sperati con Bisceglie avanti di slancio sino al 18-10. Preludio ad un disinvolto epilogo (25-13) certificato dall’astuta palombella sotto rete di Todisco. Le biancazzurre partono col piede giusto nel quarto set. Tuttavia, l’inerzia della gara non cambia: Sportilia amministra il rassicurante margine che raggiunge anche il +8 e mette il punto esclamativo sul successo con un lungolinea di capitan Nazzarini.

In classifica la compagine del presidente Angelo Grammatica sale a quota 21 con un divario di 5 lunghezze dalla capolista Pm Potenza (le lucane, però, hanno giocato finora due partite in più). Sabato 8 maggio è in calendario un altro appuntamento casalingo di fronte al Foggia Volley, penultimo della classe (PalaDolmen, ore 19.00, a porte chiuse).

SPORTILIA BISCEGLIE – PALLAVOLO CERIGNOLA 3-1

SPORTILIA: Nazzarini, Dominko, De Palo, Ottomano, Roselli, Di Reda, Massaro (L); Lamanuzzi, Todisco; n.e. Gentile, Di Pinto, Galasso, Losciale, Luzzi (L). All. Nuzzi.

PALLAVOLO CERIGNOLA: Romanazzi, Papagno, Sgherza, Tritto, Novia, Nuovo, Valecce (L); Montenero, Albanese, D’Agostino; n.e. Bruno, Pinto (L). All. Castellaneta.

ARBITRI: Giangregorio e Peragine.

PARZIALI: 25-20, 20-25, 25-13, 25-18.