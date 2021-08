Sportilia Bisceglie, prosegue il rapporto con Mariangela Di Reda

Prende sempre piu’ forma il roster di Sportilia in vista del prossimo campionato di serie B2 di volley. Il sodalizio del presidente Grammatica, dopo il ritorno di Arianna Losciale e l’approdo di Noemi De Nicolò, comunica la riconferma della centrale Mariangela Di Reda.

Classe 1986, la Di Reda è cresciuta con Sportilia disputando anche diverse stagioni in serie B2 tra le fila di Turi, PVG Triggiano,Asem Bari ed in serie C con Manfredonia e Capurso. Dopo un lungo girovagare è tornata nella compagine biscegliese diventando un punto di riferimento dentro e fuori il rettangolo di gioco e contribuendo alla promozione in serie B2.

“Non vedo l’ora di tornare a misurarmi su un palcoscenico come quello della B2, da cui manco da sei stagioni – afferma la centrale nella consueta intervista rilasciata al proprio ufficio stampa – . Esistono differenze sostanziali nel passaggio di categoria che, tuttavia, non ritengo affatto abissali. Affronteremo un torneo ostico ma, al contempo, non proibitivo. Desidero tanto divertirmi, lottare e crescere ancora. Sarò una delle “senatrici” del gruppo, ma l’età non conta quando si ha davvero voglia di migliorare ed in tal senso non mi sento arrivata da nessuna parte. Coglierò ogni piccola o grande possibilità di perfezionarmi, anche solo di una virgola. Da questo punto di vista ho l’autentica fortuna di ritrovarmi un maestro come Nicola Nuzzi. Inevitabilmente il livello del nostro roster si alzerà e rappresenterà un ulteriore stimolo per tutte, ne trarremo assoluto beneficio a livello di intensità in allenamento e poi dovremo essere abili a tramutarlo in risultati in partita”.

Foto: Ufficio stampa Sportilia Volley