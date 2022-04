Sportilia Bisceglie ospita Trani, Star Volley in trasferta per confermare la propria supremazia

Nel recupero della prima giornata del girone di ritorno campionato di serie B2, girone L, Sportilia Bisceglie se la vedrà con Trani in un derby con esito più che incerto. La Star Volley, invece, sarà impegnata nella sfida esterna contro Amatori Bari, nel girone A di serie C.

L’obiettivo per le giocatrici biancazzurre è quello di staccare ulteriormente la zona retrocessione (ora distante 6 punti). Sul piatto, l’ipotetica quinta affermazione consecutiva a quattro match dal termine dal campionato. Il presidente di Sportilia, Angelo Grammatica, richiama il collettivo a mantenere la testa bassa: “Mancano quattro gare e sono convinto che ogni scambio e ogni punto sarà interpretato dalle nostre ragazze come se fosse decisivo – afferma – l’Adriatica Trani è una squadra sempre difficile da affrontare. C’è da riscattare sportivamente la sconfitta dell’andata a Trani in occasione del nostro esordio in B2. Vincemmo il primo set in modo piuttosto netto, poi si spense letteralmente la luce e l’Adriatica prevalse per 3-1” conclude il dirigente del team biscegliese.

Per le giocatrici stellate, la situazione è differente: il team allenato da Michelangelo Maggialetti, ha matematicamente in tasca il primo posto della classifica a tre giornate dalla conclusione della stagione regolare. La sfida odierna ha come ospite insidioso l’unica squadra ad aver strappato un set alla Star Volley. È tempo di confermare la supremazia delle nerofucsia nel proprio raggruppamento.

Il fischio d’inizio al Paladolmen è previsto per le ore 19.00. La sfida in cui sarà protagonista la Star Volley è fissata alle ore 17.00.