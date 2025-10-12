Sportilia Bisceglie lotta ma cede alla Joy Volley all’esordio in Serie C

Esordio amaro ma incoraggiante per la Sportilia Bisceglie, che al debutto nel campionato di Serie C femminile cede in casa 1-3 alla Joy Volley Femminile, una delle formazioni più accreditate del torneo. Nonostante le assenze, la squadra di coach Nicola Nuzzi ha mostrato carattere e determinazione, arrendendosi soltanto dopo oltre due ore al PalaCosmai.

Il primo set si apre con un avvio brillante delle padrone di casa (8-2), grazie anche alla spinta del pubblico. Dopo un entusiasmante punto a punto, Sportilia chiude il parziale 27-25 ai vantaggi, coronando una grande rimonta nel finale.

Nel secondo set, la Joy Volley cresce di intensità, approfittando di alcune disattenzioni delle biancazzurre. Dopo un iniziale equilibrio, le ospiti piazzano un parziale di 10-1 che ribalta l’inerzia dell’incontro, pareggiando i conti. Il terzo set sembra quello della svolta per Bisceglie, che vola sul 17-11, ma subisce la rimonta delle avversarie, più ciniche nei momenti decisivi: il parziale si chiude 22-25.

Nel quarto set, Sportilia prova a reagire, mantenendo il confronto aperto fino agli scambi finali, ma qualche errore in ricezione e la maggiore esperienza della Joy Volley fanno la differenza. Le ospiti chiudono 22-25 e conquistano la vittoria per 3-1.

A fine gara, coach Nuzzi si è detto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: “Abbiamo affrontato una formazione esperta, con elementi di categoria superiore, ma le ragazze hanno risposto bene. Sono particolarmente contento della prova della giovane De Tullio, che ha mostrato personalità e maturità. Nonostante la sconfitta, questa partita ci aiuta a prendere coscienza del livello del campionato. Continueremo a lavorare con fiducia e determinazione”.

Per Sportilia, la prossima sfida sarà in trasferta contro l’Adriatica Trani, un altro impegno di alto livello che servirà a testare ulteriormente la crescita del gruppo biancazzurro. (Credit foto: Annarita Boccaforno)