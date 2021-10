Sportilia Bisceglie, Lo Basso e Pellegrini si uniscono al gruppo

In vista dell’imminente esordio in serie B2, la Sportilia Bisceglie è protagonista degli ultimi due colpi di mercato: si tratta di Alessia Lo Basso ed Elisabetta Pellegrini.

La classe 2003 Lo Basso, ha cominciato a muovere i primi passi sul parquet con la società Pegaso, esordendo in serie D e C. Il salto di qualità avviene quando la centrale si trova tra le fila del Progetto Gio.Mol, prima di annunciare la nuova avventura con il sodalizio biscegliese: “Avevo bisogno di provare nuovi stimoli e di maturare un’esperienza fuori dalla mia città ed eccomi qui, in una realtà che mi ha subito impressionato per intensità di allenamenti, struttura ed organizzazione”, afferma la molfettese.

Per quanto riguarda la laterale Elisabetta Pellegrini (anche lei nata nel 2003), si tratta di un ritorno alle origini. La pallavolista biscegliese era già nell’orbita di Sportilia nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 prima di una pausa agonistica durata un anno.