Sportilia Bisceglie fa suo il derby e resta in vetta alla classifica

Un derby combattuto ed intenso, una battaglia durata oltre due ore di gioco e alla fine la spunta Sportilia. Le biancazzurre superano per 3-1 la Star Volley nella prima storica stracittadina, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie C di pallavolo femminile, e restano in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Il tecnico di Sportilia, Nicola Nuzzi, deve rinunciare all’opposto Gorgoglione, indisponibile, e si affida a Dominko in regia, Roselli in posizione di opposto, capitan Nazzarini e Losciale in banda, Ottomano e Di Reda al centro, con Massaro nel ruolo di libero al posto di Luzzi. Dall’altra parte della rete coach Maggialetti schiera le nerofucsia con capitan Haliti in diagonale a Gagliardi, Bausero e Lionetti laterali, Silvestri e Romano centrali e la giovane De Nicolo a rimpiazzare la convalescente Todisco nel ruolo di libero.

Match equilibrato in apertura con le due squadre che rispondono colpo su colpo alle iniziative delle avversarie. Il primo set si incanala verso Sportilia a seguito di un poderoso parziale realizzato dalle biancazzurre che, solide in difesa e trascinate da Dominko in attacco, si portano sul 20-11 prima di chiudere agevolmente sul 25-19. La seconda frazione non si discosta dal finale della prima con le ragazze di coach Nuzzi brave ad approfittare di alcuni passaggi a vuoto della Star Volley per portarsi immediatamente sul +5 (8-3). Tale scarto perdura fino alla fine e così Sportilia conquista il doppio vantaggio chiudendo la partita sul 25-20. A questo punto della contesa le nerofucsia tirano fuori l’orgoglio e in avvio di terzo set alzano il proprio livello di gioco portandosi sul 7-12. Le biancazzurre provano a rientrare accorciando il divario a due lunghezze, sul 17-19, ma le giocatrici del tecnico Maggialetti rialzano i giri del motore e dimezzano lo svantaggio chiudendo la frazione sul 19-25 grazie ad un attacco in diagonale di Leonetti. Per la prima volta in stagione le due formazioni, quindi, si ritrovano a disputare il quarto set. Una quarta partita bellissima, combattuta e all’insegna dell’equilibrio fino al 19-19 quando Sportilia registra l’infortunio alla caviglia di capitan Nazzarini, impossibilitata a proseguire la gara. Coach Nuzzi getta nella mischia la giovanissima classe 2004 Gentile la quale diventa protagonista nel finale. Le biancazzurre, infatti, vanificano tre match point prima sul 24-22 e, successivamente, sul 25-24 ma poco dopo chiudono la sfida alla quarta possibilità proprio in virtù di una giocata della giovanissima neo entrata che sigilla la vittoria con il punto del 27-25.

L’affermazione nel derby consente a Sportilia di restare in vetta alla classifica, in coabitazione con Potenza, con dodici punti in quattro gare proprio alla vigilia del big match in programma sabato prossimo al PalaDolmen alle ore 19. La Star Volley, invece, resta inchiodata a quota sei punti ma ha subito la possibilità di riscattarsi nel recupero della seconda giornata previsto sul campo della Gio.Mol Pallavolo mercoledì 10 marzo alle ore 20.