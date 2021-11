Sportilia battuta dalla neo capolista, quarto acuto Star Volley e vetta consolidata / CLASSIFICHE

Il sabato di volley femminile non ha regalato novità alle compagini biscegliesi con Sportilia nuovamente sconfitta e Star Volley che regala la quarta affermazione consecutiva.

Sesta sconfitta stagionale nel campionato di Serie B2, girone L, per Sportilia Bisceglie che al PalaDolmen cede il passo alla neo capolista Teramo nella giornata numero sette.

Teramo parte meglio dai blocchi andando subito avanti 2-6 e tenendo la testa del set pur con il parziale ritorno delle biscegliesi sino al 12-14. Dopo il time-out ospite chiamato da coach Corzo, Teramo aumenta il passo sino a chiudere il primo set 18-25. Regna l’equilibrio nel secondo set dove le squadre di rendono protagoniste di un continuo testa a testa. Il 16 pari segna il break decisivo delle ospiti che infilano un parziale di 0-6 con Sportilia che resta aggrappato al set sino al 20-22, poi la Futura chiude per lo 0-2 con il risultato di 22-25. Nel terzo set Bisceglie riduce drasticamente il numero degli errori commessi e supportati da un PalaDolmen pronto a dare una mano alle ragazze del presidente Grammatica, Sportilia porta a casa il set con il punteggio di 25-23. Il quarto set è quello decisivo. Teramo allunga da subito, il sestetto di Nuzzi rimane attaccato alla partita, poi le avversarie aumentano il ritmo portando la gara a casa con il 20-25 che chiude i giochi per il 3-1 finale in favore di Teramo.

Quarta vittoria consecutiva per Star Volley nel campionato di Serie C, girone A, battendo a domicilio le avversarie dell’Asem Bari con un perentorio 3-0.

Primo set che parte con un certo equilibrio, anche per demerito delle biscegliesi, fallose in battuta. Todisco e compagne poi prendono le misure alle avversarie salendo sul all’11-17 per poi andare in gestione sino alla conclusione del set, vinto 18-25 con due muri consecutivi di Di Leo nel finale. Nel secondo set le ragazze di Maggialetti innestano la marcia giusta con un margine di vantaggio che sale subito sino al 5-12. L’allungo aumenta con il passare dei minuti (6-17), inevitabile un piccolo calo di concentrazione che porta le baresi sotto (17-22) prima di chiuderlo con il punteggio finale di 20-25 in favore di Star Volley. Decise a porre fine alla gara in fretta, le ospiti hanno schiacciato il piede sull’acceleratore, sospinte da Ragone e Gabriele (5-15). Bari si è riavvicinata fino al 15-20 e quindi sul 18-22 ma si è rivelato un fuoco di paglia. Debutto anche per D’Ambrosio. Star Volley chiude 18-25.

