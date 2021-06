Sportilia batte Leonessa Volley, la promozione in B2 si decide allo spareggio

Al termine di una lunga e sfiancante gara, Sportilia Volley ieri sera ha riequilibrato la finale playoff superando al PalaDolmen per 3-2 la Leonessa Volley.

Davanti ad un pubblico numeroso e con un caldo a farla da padrone, Sportilia parte meglio dai blocchi scattando sul 7-1. Le ragazze di Nuzzi aumentano il vantaggio chiudendo poi il primo set con un perentorio 25-14. Altamura c’è e non tarda a far vedere tutto il potenziale a propria disposizione ribaltando il risultato e portandosi sul 2-1 in proprio favore grazie ai set vinti 20-25 e 13-25. Nel momento più difficile del match Sportilia ritrova le forze per reagire con un quarto set simile al primo, vinto con autorità 25-16. Esito finale rimandato al tie-break con Sportilia che va subito avanti portandosi sul 10-4. Le ospiti di coach Marchisio accorciano le distanze sino all’11-8, in finale è di marca biscegliese con l’attacco di capitan Nazzarini che vale il 15-10 e la vittoria per le padrone di casa.

Per conoscere chi accompagnerà il Fasano (vittorioso in due gare su Castellaneta) nel salto in serie B2 occorrerà attendere lo spareggio in programma sabato 26 giugno sul campo dell’istituto “De Nora” (ore 18.30, a porte chiuse). Foto: Massimo Lavermicocca

SPORTILIA BISCEGLIE – LEONESSA ALTAMURA 3-2

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Dominko, De Palo, Ottomano, Lamanuzzi, Di Reda, I. Massaro (L); Roselli, Luzzi (L), Di Pinto, Todisco, Galasso, Losciale. All. Nuzzi.

LEONESSA ALTAMURA: La Penna, Lacalamita, A. Masiello, Fanelli, Nuzzi, G. Masiello, Cuomo (L); P. Massaro, Scalcione, Sardone, Ninivaggi, P. Stallone, R. Stallone, Pellicola (L). All. Marchisio.

PARZIALI: 25-14, 20-25, 13-25, 25-16, 15-10.

ARBITRI: Renna e Filomeno.