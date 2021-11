Sportilia attende la capolista al PalaDolmen, Star Volley di scena a Bari

Giornata importante per le due compagini biscegliesi di pallavolo femminile che saranno impegnate oggi pomeriggio nei rispettivi match. Sportilia Bisceglie (Serie B2) giocherà in casa, ospite Corridonia, mentre le Star Volley (Serie C) saranno impegnate nella trasferta contro Adria Bari.

Per il collettivo di coach Nuzzi è tempo di rialzarsi e di ritrovare la via maestra della vittoria, dopo lo stop sulle tavole della Primadonna Bari per 3-0. Crocevia del match sarà l’atteggiamento delle giocatrici biancazzurre che si trovano ad affrontare la squadra capolista del girone L. Le pallavoliste baresi hanno capacità di mettere sotto pressione ogni squadra che si presenta lungo il cammino in campionato. Dalla parte di Sportilia Bisceglie c’è però il fattore campo.

Discorso diverso per quanto riguarda la Star Volley Bisceglie. Le giocatrici nerofucsia sono reduci dalla prima vittoria stagionale ai danni dell’Amatori Bari con il punteggio di 3-1, con una grande prestazione di Ester Haliti (12 punti, 2 aces e un muro nel corso della gara). I primi punti della stagione devono essere un punto di partenza per recitare nel girone A un ruolo da protagonista. Momento positivo anche per le avversarie, che sono riuscite ad imporsi per 3-1 sull’insidioso campo di Corato.

La contesa tra Sportilia Bisceglie e Corridonia Bari è in programma oggi a partire dalle ore 19.00. Arbitrano Giuseppe Persia e Francesco Liuzzi. La partita Adria Bari tra Star Volley Bisceglie avrà inizio oggi alle ore 18.30.