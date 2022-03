Sportilia aggancia il treno salvezza, Star Volley vince il girone / CLASSIFICHE

Nuovo sabato da incorniciare per Sportilia e Star Volley che ottengono due successi importanti e rotondi rispettivamente contro Montesilvano e Corato e aggiungono altri tre punti decisivi per il proprio cammino in campionato.

Nel torneo di Serie B2 le biancazzurre di coach Nuzzi si aggiudicano lo scontro diretto contro le marchigiane superandole a domicilio con uno 0-3 che non ammette repliche. 22-25, 16-25 e 23-25 i parziali di una sfida giocata con grande attenzione da parte delle biscegliesi le quali, dopo un inizio di stagione davvero complicato, stanno dimostrando in questo girone di ritorno di poter lottare su tutti i palloni e contro qualsiasi avversario per poter raggiungere una storica salvezza. La vittoria contro Pagliare del Tronto del 19 febbraio scorso ha definitivamente sbloccato il collettivo del presidente Angelo Grammatica che, nelle ultime settimane, ha alzato notevolmente il livello di gioco e di concentrazione trovando quei risultati decisivi per innalzare anche il morale della squadra che, grazie ai tre punti odierni, è uscita dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione. Sportilia, infatti, in virtù del successo conseguito sale all’ottavo posto a quota 13 punti in classifica, riduce ad una lunghezza lo svantaggio dalle rivali di giornata, supera Pagliare del Tronto ed aggancia Pescara 3. Proprio le abruzzesi, sabato prossimo, si recheranno al PalaDolmen per quello che si preannuncia uno spareggio da brividi per evitare la retrocessione; la strada è ancora lunga ed insidiosa ma Nazzarini e compagne hanno ormai la consapevolezza di poter battagliare con chiunque senza alcun timore.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2

Finisce con la vittoria casalinga per 3-0, l’ennesima stagionale, la gara di Star Volley contro la Polis Corato al termine di una partita dominata in lungo e in largo dalle nerofucsia. Il sodalizio guidato da coach Maggialetti conquista così la tredicesima vittoria su tredici gare disputate aggiudicandosi matematicamente il primo posto nel girone A del campionato di Serie C con tre partite d’anticipo. Le biscegliesi alle quali mancavano solo tre punti per la conquista aritmetica del traguardo prendono il comando dell’incontro fin dalle prime battute portandosi immediatamente sul 10-3. Nella fase centrale del set d’apertura la reazione delle ospiti è facilmente controllata dalle padroni di casa che, nel finale, allungano fino alla doppia cifra di vantaggio assicurandosi il primo set con il punteggio di 25-14. Il copione rimane invariato anche nella seconda frazione che vede Star Volley chiudere i conti sul 25-13. Nel terzo parziale Corato prova generosamente a rientrare in partita provando a mettere in difficoltà la capolista ma Haliti e compagne non abbassano la guardia e, nel momento decisivo, piazzano l’allungo decisivo indirizzando la sfida con il 25-20 finale. Conquistato il definitivo primato in graduatoria, Star Volley è attesa adesso da due turni di riposo consecutivi in campionato e tornerà in campo soltanto il prossimo 2 aprile quando affronterà in trasferta l’Amatori Bari. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C