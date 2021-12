Sportilia a Pescara per il primo acuto, Star volley accoglie Potenza al Paladolmen

Sportilia sarà impegnata oggi nella sfida esterna sul campo di Pescara, partita valevole per la decima giornata del campionato di serie B2, girone L. La Star Volley sarà protagonista sulle tavole del Paladolmen con ospite Potenza nella settima giornata del campionato di serie C, girone A.

Le biancazzurre inseguono la prima vittoria assoluta per scrollarsi di dosso il pesante ultimo posto (a quota 2 punti) con l’ultima sconfitta arrivata per mano di Montesilvano. Coach Nuzzi è consapevole dell’importanza della gara, la seconda degli scontri diretti in chiave salvezza: “Abbiamo appena iniziato il ciclo di scontri diretti e lo spirito giusto per affrontarli non manca, dobbiamo cercare gara dopo gara di migliorare le nostre capacità partendo dalla consapevolezza degli attuali limiti – afferma – Non possiamo ottenere tutto e subito, ma lavoriamo sodo in palestra per continuare a dare qualcosa in più come le ragazze hanno mostrato sabato scorso. Non ci abbattiamo, sono certo che l’atteggiamento propositivo e disposto al sacrificio presto verrà ricompensato con i risultati sul campo” conclude Nicola Nuzzi. Il fischio d’inizio al PalaOrfento è in programma oggi alle ore 17.00.

Le giocatrici nerofucsia della Star Volley, invece, sono reduci dal 3-0 in trasferta sul campo di Bitetto. Pronostici tutti dalla parte del team di coach Maggialetti, che se la vedrà contro Potenza. Obiettivo concludere l’anno solare con la settima affermazione consecutiva prima della sosta natalizia. La contesa sarà interessante, poiché tra le fila della Star Volley, la nuova centrale Stefania Padula farà la sua prima apparizione sul parquet del Paladolmen. Inizio match fissato alle ore 19.00 di oggi pomeriggio, dirigono Coscia e Martini.