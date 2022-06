Sport: presentata oggi la “Estate in Blu Bisceglie – 1° Challenge Swimming Cup”

È stata presentata questa mattina al porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi la “Estate in Blu Bisceglie – 1° Challenge Swimming Cup”, manifestazione nazionale di nuoto in acque libere che si svolgerà a Bisceglie domenica 12 giugno, dalle ore 9 al pomeriggio, con partenza e arrivo nello specchio acqueo davanti al teatro Mediterraneo, spingendosi a levante verso il lido delle vergini e a ponente verso torre Olivieri (nota come “la torretta”). Madrina dell’evento sarà Elena Di Liddo, stella affermata del nuoto italiano e della Nazionale Azzurra, che sarà presente il 12 giugno al teatro Mediterraneo.

La rassegna è organizzata dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Puglia (Settore nuoto in acque libere) e dalla Società sportiva dilettantistica Sport Project con il patrocinio di Comune di Bisceglie, Regione Puglia, Puglia Promozione, Marina Militare Comando Marittimo Sud, Guardia Costiera Direzione Marittima Regionale, Guardia di Finanza Reparto Operativo Aeronavale (Roan), e Asi (Associazioni sportive italiane, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni). Alla conferenza stampa ha partecipato il Comandante della Capitaneria di Porto di Bisceglie, il Primo Maresciallo Crescenzo Ciccolella.

Le gare saranno tre: il Grand Prix Italian Open Water Agonisti della Federazione Italiana Nuoto che si svolgerà su un percorso di cinque chilometri; la mezzo fondo di tre chilometri, rivolta ad agonisti e master, che rientra nella terza edizione del prestigioso campionato itinerante “Open Water Challenge 2022”, un circuito di 6 tappe che, partite da Rodi il 29 maggio scorso, toccheranno anche, nel corso dell’estate, Santa Caterina di Nardò, Vieste, Taranto e Fasano; una gara di un chilometro aperta a tutti.

“Abbiamo sposato sin da subito questo grande evento a carattere nazionale perché, inserendosi in prestigiosi e affermati circuiti nazionali e regionali, unisce lo sport sia a livelli amatoriali che agonistici alla promozione del territorio, del nostro magnifico mare e del suggestivo paesaggio naturale di Bisceglie”, ha sottolineato in conferenza stampa il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Bisceglie sta vivendo una fase di significativa ascesa turistica anche grazie alla bandiera blu che sta proiettando la bellezza della Città in ambito nazionale ed internazionale. Rassegne di questa caratura, cavalcando il filone del turismo sportivo ed esperienziale, non possono che assicurare ulteriore ampia visibilità a Bisceglie e alla nostra splendida costa”.

“Siamo felici di ospitare una manifestazione così importante nel panorama del nuoto nazionale in acque libere, disciplina in netta crescita”, ha aggiunto l’Assessore allo Sport della Città di Bisceglie, Maria Lorusso. “Ospiteremo un gran numero di atleti, Bisceglie sarà la capitale del nuoto pugliese per una giornata che ci aspettiamo indimenticabile. La presenza graditissima di Elena Di Liddo, nostra affezionata concittadina, rende ancora più speciale la kermesse. Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori e in particolare alla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Puglia per aver scelto il nostro territorio.

“Non posso che essere orgoglioso di portare avanti un progetto nato nel 2018 che nel tempo ha avuto un’evoluzione tale da porci sotto i riflettori della Fin Centrale e degli alti comitati regionali”, ha sostenuto Nicola Pantaleo, Presidente Federazione Italiana Nuoto Comitato regionale Puglia. “Proprio domenica scorsa a Lido del Sole abbiamo avuto ospite come atleta Master Alfredo Porcaro, Presidente della FIN Calabria, che si è complimentato per il livello organizzativo e qualitativo, un complesso sistema messo in campo dai miei consiglieri e delegati Messina e Feleqi che in sinergia con l’Area Comunicazione affidata a Palazzo è esempio virtuoso di creazione di un evento che è sinergico sul territorio, unendo sport e turismo per valorizzare le bellezze della nostra amata Puglia”.