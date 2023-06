Sport e solidarietà protagonisti in occasione del “Memorial Franco Di Reda”

E’ tutto pronto per vivere insieme la seconda edizione del “Memorial Franco Di Reda”, torneo over 40/50 intitolato all’indimenticato tecnico biscegliese, previsto per la mattinata di domenica 18 giugno al campo comunale “Di Liddo” di Bisceglie. L’evento, organizzato dalla Asd Borgorosso Bisceglie, gode del patrocinio da parte del Comune di Bisceglie.

La seconda edizione del “Memorial Franco Di Reda” ha uno scopo nobile, quello di aiutare due ragazzi a prender parte ad un campus estivo, grazie alla collaborazione avviata con la ConTeStoLAB, organizzazione del terzo settore presieduta da Raffella Caifasso, impegnata nel dare supporto alle famiglie ed ai soggetti con autismo. Il ricavato del torneo, infatti, sarà devoluto al progetto per permettere ai giovani, appartenenti a contesti familiari con problematiche, di poter vivere esperienze diverse dalle solite in un conteso nuovo e positivo. Una iniziativa importante, quella organizzata dal Borgorosso Bisceglie, società presieduta da Raffaele Spadavecchia, nata lo scorso mese di febbraio ma subito attiva sul territorio.

Il Memorial Franco Di Reda si articolerà con la formula del quadrangolare, al quale prenderanno parte Vintage Bisceglie Over 50, Foggia Over 50 e Grande Lucania, oltre agli organizzatori del Borgorosso Bisceglie. Domenica mattina si parte alle ore 8.30 con la prima gara (un tempo unico da 30 minuti). Le prime due classificate al termine del girone si contenderanno la vittoria nella finalissima. Terminato il torneo, squadre che pranzeranno assieme per poi essere protagoniste nel pomeriggio per le premiazioni che chiuderanno la giornata in ricordo di un maestro, un amico ed un uomo di sport che ha caratterizzato la vita sportiva di tanti biscegliesi.

PROGRAMMA GARE:

8:30 Vintage Bisceglie Over 50 – Borgorosso Bisceglie

9:10 Foggia Over 50 – Grande Lucania

9:50 Vintage Bisceglie Over 50 – Foggia Over 50

10:30 Borgorosso Bisceglie – Grande Lucania

11:10 Vintage Bisceglie Over 50 – Grande Lucania

11:40 Foggia Over 50 – Borgorosso Bisceglie

12:20 Finale