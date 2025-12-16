Sport e soldarietà al Ventura in occasione del “Memorial Mimì Pedone”

Sabato 27 dicembre, a partire dalle ore 15:00, le porte dello stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie si apriranno straordinariamente per il Memorial Mimì Pedone, un’iniziativa pensata per celebrare il ricordo vivo di Mimì in un pomeriggio speciale all’insegna del calcio, dei sapori locali e della solidarietà.

L’evento vedrà protagoniste quattro rappresentative giovanili, impegnate in una “Final Four” con partite disputate su due tempi da 25 minuti ciascuno. In campo scenderanno le rappresentative delle due squadre più care a Mimì Pedone – le under 17 di Unione Calcio allenata da mister Digiorgio, qualificata alla fase regionale del campionato di categoria, ed il Bisceglie – insieme alle rappresentative under 16 di Monopoli e Altamura.

Non solo sport: all’interno della cornice del Ventura sarà allestita un’area con stand dedicati alla promozione dei prodotti locali, il tutto accompagnato da un sottofondo musicale.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Italiana Donazione Organi (AIDO), verso cui la società azzurra ha sempre espresso il proprio sostegno cercando di sensibilizzare anche i più giovani alla donazione degli organi, anche nel solco del gesto del presidente onorario Mimì, mancato a giugno e che si è reso donatore. Durante l’evento sarà possibile sostenere attivamente L’AIDO con una donazione presso gli appositi stand. L’Unione Calcio esprime con orgoglio il proprio sostegno alla causa, impegnandosi a diffondere il messaggio dell’associazione anche sul rettangolo di gioco: per l’occasione, i giovani calciatori azzurri scenderanno in campo con maglie celebrative AIDO durante il pre-partita.