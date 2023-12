Splendida chiusura di 2023 per Diaz, Cinco e Nettuno / CLASSIFICHE

Turno prenatalizio decisamente positivo per le formazioni biscegliesi impegnate nei campionati di futsal che chiudono il 2023 con tre vittorie fondamentali per la classifica.

In Serie B vittoria esterna molto importante per la Diaz che approccia la sosta di fine anno consolidando il primato in classifica violando il parquet del Bernalda per 4-5 al termine di una sfida molto combattuta, conclusasi con una rimonta clamorosa dei ragazzi di mister Di Chiano. Partenza ottima dei biscegliesi che, dopo meno di tre minuti, si portano in vantaggio con il sigillo di Sellak. La reazione lucana, però, non tarda ad arrivare e Laurenzana ristabilisce la parità in meno di centoventi secondi rendendo la partita avvincente e ricca di occasioni da gol da ambo le parti. Dopo il pari, infatti, le due squadre attaccano a spron battuto ma Laurenzana è ispiratissimo e a 5’31” dall’intervallo ribalta la sfida al termine di una fantastica azione personale. La Diaz subisce il contraccolpo psicologico dello svantaggio e il Bernalda ne approfitta per siglare il tris ancora con Laurenzana che, dopo poco più di un minuto dal secondo gol, mette a segno la tripletta personale e cerca di far scappare nel punteggio i padroni di casa. Prima del riposo, però, gli ospiti reagiscono e trovano il fondamentale gol del 3-2 ad undici secondi dalla sirena con Garcia Rubio, autore di una splendida conclusione dalla distanza utile ai biscegliesi per andare all’intervallo con il minimo svantaggio.

La sfida resta apertissima in avvio di ripresa ma, all’ottavo minuto, Gallitelli ristabilisce le distanze con le rete del 4-2 che sembra far pendere definitivamente il match dalla parte dei lucani. Nell’ultimo quarto di partita, tuttavia, la Diaz si trasforma infatti prima Graziani salva su Laurenzana la rete del 5-2 e l’episodio scuote la capolista che con cuore, grinta e determinazione trova la forza prima di accorciare le distanze con Tarantino e, successivamente all’espulsione del giocatore di casa Iannuziello, di riequilibrare l’incontro con il sigillo del 4-4 siglato da Mongelli. Con ancora tre minuti da giocare, infine, la Diaz completa una straordinaria rimonta grazie a Garcia Rubio che approfitta di una leggerezza difensiva per mettere a segno la rete del 4-5 che sembra consegnare il match nelle mani dei biscegliesi. Ma non è finita qui in quanto a 50” dalla sirena finale Bernalda beneficia di un calcio di rigore e solo la bravura di Graziani, che ipnotizza Gallitelli, consente alla Diaz di tornare a casa con tre punti fondamentali per la propria classifica. I biancorossi salgono così a 24 punti mantenendo la testa della graduatoria e nel prossimo turno, previsto per il giorno dell’Epifania, ospiteranno l’Alta Futsal con l’obiettivo di iniziare al meglio il nuovo anno.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B

In Serie C1, invece, riscatta la sconfitta con il Terlizzi il Futbol Cinco che al “Pala Cosmai” rifila un rotondo 12-5 al Cus Foggia. Dopo una prima fase di partita molto combattuta, con i foggiani capaci di portarsi avanti sul 3-4, i nerazzurri si scatenano trovando con grande facilità la via della rete specie nel secondo segmento di gara. Protagonisti indiscussi dell’incontro tra le fila biscegliesi Sinigaglia e De Cillis, autori rispettivamente di una cinquina e di un poker, che hanno spianato la strada ai padroni di casa. Le altre marcature sono state firmate da Di Tullio e Tritto, che hanno fissato il punteggio finale assieme ad un autogol ospite. Grazie al successo odierno, il Futbol Cinco resta penultimo ma sale a 9 punti in classifica. Nel turno inaugurale del 2024, sabato 13 gennaio, la compagine nerazzurra sarà di scena in trasferta sul campo della Grimal Barletta.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C1

Infine, in Serie C2, importante successo, il terzo della stagione, per il Nettuno che, tra le mura amiche del “Centro Sportivo Aurora”, supera con autorevolezza il Santeramo per 8-4. Partita controllata per larghissimi tratti dai biscegliesi, il cui mattatore è stato indubbiamente Piergiovanni, autore di una tripletta. Gli altri gol messi a segno dal Nettuno portano la firma di Papagni, Salvemini, Losapio e Cangelli. Completa il tabellino un autorete ospite. Grazie a questa vittoria, i biscegliesi salgono a quota 9 e alla ripresa, il 13 gennaio 2024, affronteranno il fanalino di coda Soccer Altamura con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE C2