Spettacolo al “Ventura”, Pignataro al 97′ regala la qualificazione in Coppa contro il Corato

Il Bisceglie conquista un’insperata qualificazione al terzo turno di Coppa Italia di Eccellenza, nonostante i due gol di svantaggio maturati nella gara d’andata i ragazzi di mister Di Meo si impongono per 5-2 sul Corato.

Il Bisceglie parte forte, attaccando soprattutto sull’out di destra sul triangolo Farucci, Kouamè, Konè; ed è proprio Kouamè a portare in vantaggio i Nerazzuri al 10’, e sempre lui appena tre minuti dopo sfiora il raddoppio con una giocata in rovesciata dopo l’ennesima percussione sulla destra, salvato però dal terzino coratino D’Alba sulla linea. La fascia di destra porta poi anche l’occasione per il raddoppio al 20’, quando, con un’incursione, Konè arriva sul fondo e mette un cross preciso sulla testa di Pignataro, con la palla che finisce di poco a lato, dando l’illusione del gol. La formazione di casa domina sul piano del gioco, il Corato prova a resistere agli assalti e rallentare i ritmi della partita, finché al 34′ Brandonisio, impegna Addario. Su azione da corner gli ospiti pareggiano al 40′ con Dispoto, il difensore già in gol nel 2-0 dell’andata, svetta di testa tra tre difensori nerazzurri e colpisce la traversa interna, con la palla che rimbalza di poco oltre la linea e viene convalidato lì1-1 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Nel secondo tempo mister Di Meo prova a dare una svolta offensiva con l’ingresso di Petitti al posto dell’ammonito Monaco, e al 52′ passando alle due punte con Bonicelli al posto di Mingiano, con un offensivo 4-2-4. I Neroverdi riescono a rallentare i ritmi, non subendo grandi rischi fino al 62′, quando, dopo un cross dalla sinistra, sulla ribattuta Konè la mette alle spalle di Magnifico con un potente destro al volo. Subito dopo altro break sulla destra e contatto in area coratina, ma l’arbitro Pezzolla fa proseguire; al 66’ con un altro cross sulla destra arriva anche il 3-1, che riapre definitivamente il discorso qualificazione, il neo entrato Bonicelli supera di testa i centrali avversari. Il Bisceglie ci crede, il Ventura spinge e Konè in contropiede spreca la palla del 4-1, facendosi ipnotizzare da Magnifico; dal corner scaturito arriva il gol di Pignataro, che dopo una serie di rimpalli, al 79’ manda in estasi il pubblico di casa. Entusiasmo che dura poco, perché ad otto minuti dal termine, da una punizione sulla trequarti, arriva il secondo gol del Corato; con Dispoto che, ancora una volta, prende il tempo ai difensori stellati e riporta la qualificazione in mano ai Neroverdi.

Torna a spingere il Bisceglie, che sfiora subito il gol, ma ancora Dispoto protagonista, che salva sulla linea una conclusione a botta sicura. Quando tutto sembrava ormai perduto Santoro stende Bonicelli in area e Pezzolla indica il dischetto, Pignataro al 97′ non sbaglia dagli undici metri e regala al Bisceglie un’insperata quando meritata qualificazione al terzo turno di Coppa Italia di Eccellenza. (FOTO MASTRODONATO/BISCEGLIE CALCIO)