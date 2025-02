Spareggio secondo posto per la Star Volley Bisceglie a Marsala

Trasferta insidiosa per la Star Volley Bisceglie a Marsala, dove le due formazioni si incontrano nel match clue della 16esima giornata del girone D del campionato di Serie B1 femminile, domenica 16 febbraio alle ore 17:00.

Le nerofucsia sono reduci da un ko contro la capolista Fasano, che però non ha ridimensionato le ambizioni delle biscegliesi; ora più che mai convinte di potersi confermare come più accreditate tra le inseguitrici di Fasano. Per farlo le ragazze di coach Breviglieri dovranno vincere una difficile trasferta contro Marsala, formazione che però le biscegliesi sono riuscite a superare nel match d’andata al PalaPanunzio imponendosi per 3-2.

Allenata da coach Giangrossi, la compagine padrona di casa si trova come da pronostico nelle zone più alte della classifica e ha costruito il proprio roster in maniera tale da poter competere per questi obiettivi: la palleggiatrice Grippo, l’opposto Varaldo e la laterale Pozzoni sono solo le punte dell’iceberg di un organico molto solido che darà battaglia alle biscegliesi.

La partita tra Marsala e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Antonio Moscardi (primo arbitro sul palchetto) e Giovanni Di Martino (sul rettangolo di gioco).

Foto di Cristina Pellegrini