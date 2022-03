Spareggio salvezza per Sportilia al PalaDolmen, in Serie C riposa Star Volley

Dare continuità al momento brillante e fare un passo importante per la salvezza. Sono queste le motivazioni di Sportilia Volley alla vigilia del confronto diretto con Pescara 3 in programma al PalaDolmen oggi pomeriggio alle ore 19.

Il campionato di Serie B2 di volley è ormai entrato nelle fasi cruciali e le biscegliesi sono consapevoli dell’importanza di questa sfida, che le pone di fronte ad un avversario appaiato in classifica, al quartultimo posto con 13 punti, e desideroso di fare bottino pieno per poter uscire dalle sabbie mobili della graduatoria. Le due squadre, inoltre, arrivano al match in un momento di forma decisamente positivo infatti Sportilia, al ritorno dalla lunga sosta invernale, ha cambiato marcia inanellando un filotto di prestazioni e, soprattutto, risultati davvero positivi ed è reduce dai due successi di fila contro Fasano e Montesilvano. Anche le abruzzesi, però, hanno alzato il proprio livello di gioco e, a dispetto delle ultime due sconfitte contro Bari e Potenza Picena, hanno saputo cogliere punti fondamentali in chiave salvezza nelle ultime gare, prima spaventando Trani contro la quale hanno ceduto soltanto al tiebreak, dopo essere state in vantaggio di due set, e la settimana successiva superando a loro volta Montesilvano. Due formazioni vive, dunque, pronte a darsi battaglia su ogni pallone per garantirsi la permanenza nella categoria. Sportilia avrà dalla sua il fattore campo e tutto l’ambiente confida nel pubblico del PalaDolmen per poter gettare il cuore oltre l’ostacolo nei momenti decisivi della partita come dichiarato da coach Nuzzi ai canali ufficiali della società biancazzurra. L’auspicio in casa Sportilia è che la gara possa avere lo stesso lieto fine del confronto d’andata, terminato con la vittoria per 2-3 di capitan Nazzarini e compagne; un successo importante che consentì alle ragazze biscegliesi di sbloccarsi psicologicamente e aggiudicarsi la prima vittoria della storia nel campionato di Serie B2 dando il via alla rimonta dalle retrovie. L’importante ora è non fermarsi per poter completare l’opera e rendere ancor più storica questa prima stagione in un torneo di livello nazionale.

Il match tra Sportilia e Pescara 3 sarà visibile anche sulla pagina ufficiale Facebook della formazione biancazzurra e sarà diretto dalla coppia di arbitri campana formata da Marco Zunico e Bianca Monti.

Turno di riposo, invece, per Star Volley ormai leader indiscussa del girone A del campionato di Serie C. Le nerofucsia, matematicamente certe del primo posto, possono tranquillamente osservare l’accesa sfida alle proprie spalle tra Amatori Bari e Cerignola per la seconda piazza in attesa di tornare in campo proprio contro le baresi il prossimo 2 aprile. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)