Sold out per “Io Corro con Te” 2026: oltre 1500 iscritti correranno per l’inclusione

La città di Bisceglie si prepara ad accogliere una straordinaria giornata di sport, inclusione e solidarietà con l’evento “Io Corro… con Te”, una corsa aperta davvero a tutti che ha fatto registrare il sold out con oltre 1500 iscritti.

Giunta alla sua undicesima edizione, la manifestazione è organizzata dalla Bisceglie Running, realtà sportiva da sempre molto sensibile alle tematiche sociali e impegnata nella promozione dello sport come strumento di inclusione, partecipazione e solidarietà.

L’iniziativa, che si svolgerà sul lungomare cittadino con partenza in zona Conca dei monaci, rappresenta molto più di una manifestazione sportiva: sarà un grande momento di condivisione, sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

A rendere ancora più significativo l’evento sarà la presenza di atleti non vedenti provenienti da tutta Italia, testimonianza concreta di uno sport senza barriere e capace di unire persone di ogni età e condizione.

Parteciperanno inoltre delegazioni di pazienti del reparto ortofrenico di Universo Salute, insieme alla delegazione della Lega del Filo d’Oro, realtà da sempre impegnata nel supporto alle persone sordocieche e con pluridisabilità psicosensoriali.

Accanto allo sport, grande spazio sarà dedicato anche alla sensibilizzazione sociale grazie alla partecipazione delle associazioni Sud4Pancreas, impegnata nella lotta alle malattie del pancreas, e Sarah, attiva nella prevenzione e nel contrasto alla violenza sulle donne.

Oggi, sabato 9 maggio, dalle ore 17.30 alle 19.30 sarà possibile ritirare la maglia ufficiale della manifestazione presso il gazebo allestito in Piazza San Francesco, nella piazzetta della zona Palazzuolo. In alternativa, il ritiro sarà disponibile anche domattina a partire dalle ore 8.00 direttamente al Village in zona Conca dei Monaci, sul lungomare di Bisceglie. Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti e i cittadini a raggiungere l’area preferibilmente a piedi, considerando che dal 1° maggio è attiva la sosta a pagamento nel parcheggio adiacente e che il lungomare sarà chiuso al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

L’evento vuole lanciare un messaggio forte e chiaro: lo sport può diventare uno strumento di inclusione, vicinanza e abbattimento di ogni barriera sociale e culturale.