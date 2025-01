Sinigaglia trascina il Futbol Cinco alla vittoria contro il Cus Foggia / CLASSIFICA

Porta bene il turno infrasettimanale al Futbol Cinco Bisceglie che ieri sera al PalaCosmai ha superato 4-3 il Cus Foggia in occasione della diciassettesima giornata del campionato di Serie C1.

Neroazzurri che alla vigilia del match si portavano sul groppone una serie di nove sconfitte consecutive. L’avvio di gara è tutt’altro che positivo per i padroni di casa che si ritrovano sotto di due gol (Minopoli e Rossa). Da questo momento parte la rimonta del Futbol Cinco che prima di andare al riposo ribalta il parziale con le due reti di Vincenzo Sinigaglia e quella di L’Erario. Anche nella ripresa le emozioni non mancano con numerose occasioni da ambo le parti per rendere più rotondo il parziale. Cus Foggia che con tenacia riagguanta il nuovo pari ancora con Rossa, ma non ha fatto i conti con la giornata di Vincenzo Sinigaglia che sigla la tripletta personale che vale il definitivo 4-3 per il Futbol Cinco Bisceglie ed il ritorno alla vittoria che mancava dal 5 ottobre 2023.

Futbol Cinco sempre ultimo in classifica e che nel prossimo turno (1 febbraio) si recherà nel domicilio della Futsal Andria.

CLICCA QUI per la classifica aggiornata